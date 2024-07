Tento model iPhone příští rok skončí! Není zrovna váš nejoblíbenější?

To, o čem se spekuluje v posledních měsících čím dál tím intenzivněji, se má v příštím roce stát realitou. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o bytí či nebytí iPhonů z řady Plus. Tito náhradníci za iPhony 12 a 13 mini se totiž příliš dobře neprodávají, kvůli čemuž tak má Apple v plánu příští rok poměrně razantní krok. Rozhodně se však nedá říci, že by byl překvapivý.

Fotogalerie iPhone 14 Plus LsA 3 iPhone 14 Plus LsA 4 iPhone 14 Plus LsA 5 iPhone 14 Plus LsA 6 iPhone 14 Plus LsA 7 iPhone 14 Plus LsA 8 iPhone 14 Plus LsA 9 iPhone 14 Plus LsA 10 iPhone 14 Plus LsA 11 iPhone 14 Plus LsA 12 iPhone 14 Plus LsA 13 iPhone 14 Plus LsA 14 iPhone 14 Plus LsA 15 iPhone 14 Plus LsA 16 iPhone 14 Plus LsA 18 iPhone 14 Plus LsA 19 iPhone 14 Plus LsA 21 iPhone 14 Plus LsA 22 iPhone 14 Plus LsA 23 iPhone 14 Plus LsA 24 iPhone 14 Plus LsA 25 1520_794_iPhone_14_Plus Vstoupit do galerie

Zdroje spolehlivého leakera Ice Universe přišly před pár hodinami s tím, že se s 6,7“ iPhonem Plus v příštím roce už nepočítá. Sestava iPhonů pro rok 2025 by se tedy měla skládat z jednoho základního iPhonu 17, dvou modelů Pro a jednoho zbrusu nového iPhonu Slim, o kterém toho však zatím víme velmi málo. Může se totiž jednat jak o nový top model, tak i o jakýsi mezistupeň mezi základními iPhony a řadou Pro. Informací je nicméně zatím skutečně málo a až čas ukáže, kde přesně je pravda. Přeci jen, času do příchodu těchto iPhonů je opravdu spousta.