Ročně dojde ke statisícům případů zneužívání dětí na internetu. Mohou za to i rodiče, kteří sdílí fotky svých potomků

Rodiče své děti vystavují na internetu často nebezpečí, aniž by si to vůbec uvědomovali. Fotky a videa, které vypadají na první pohled nevinně, totiž často končí na pedofilních fórech. Výzkum ukazuje, že pokud pedofilové využívají pro vyhledávání materiálů sociální sítě, tak se nejčastěji jedná o Instagram a 45 % pedofilů jej využívají i ke kontaktování dětí. O nárůstu sexuálního obsahu spojeným s dětmi vypovídají také reporty mezinárodních organizací. Ročně evidují téměř 393 tisíc případů a více než 275 tisíc webových stránek. Zveřejněný materiál se pak velmi těžko maže a vymáhá zpátky. Samotné šíření, pokud materiál nebyl pořízen za účelem dětské pornografie, však nelze postihnout. Vyplývá to z analýzy portálu datové žurnalistiky Evropa v datech.

Podle studie časopisu JMIR Pediatrics and Parenting má většina dětí svou digitální stopu ještě před narozením. Mohou za to rodiče, kteří skrze sociální sítě informují o očekávání potomka a následně sdílí i jejich fotografie. Problémem je zejména sdílení citlivých osobních materiálů, například odhaleného těla či obličeje. Jen organizace Internet Watch Foundation (IWF) každoročně registruje přes několik stovek tisíc nahlášených případů. Za minulý rok jich bylo zaznamenáno téměř 393 tisíc, což je nárůst o 5 % oproti roku 2022. Vzhledem k propojování sociálních sítí s běžným životem je tento vývoj téměř nevyhnutelný. Dá se však zmírnit například prevencí na školách nebo lepší informovaností rodičů.

Prevence u dětí se řadí ke špičkám. U rodičů je ale stále prostor pro zlepšení

V Česku se řadí prevence na školách mezi špičky, a to především díky dostupnosti široké škály programů, materiálů a aktivit. Zabývají se jí i soukromé firmy, které vzdělávají děti a dospívající v rámci vlastních programů. „Nezaměřujeme se jen na děti, ale snažíme se edukovat i rodiče a prarodiče. Současní mladí jsou generací, která už vyrůstá s telefonem v ruce a jeho využívání je pro ně běžné. Často si ale neuvědomují, kde mohou jejich sdílená videa nebo fotky skončit,“ vysvětluje Jakub Ludvík, manažera korporátní bezpečnosti T-Mobile.

U rodičů je situace o poznání horší než u dětí. „Máme zkušenost, že rodiče dětí nemají moc zájem o preventivní programy a na akce jich přijde jenom několik. Když vezmu nejčastější chyby, které rodiče dělají, tak je to neuvážené sdílení digitální stopy. A to nejen svojí, ale i dětí,“ popisuje Martin Kožíšek z CZ.NIC situaci v Česku.

K tomu se kloní také Jakub Vinčálek, mluvčí Policie ČR. Dle jeho slov se sice povědomí rodičů o nebezpečí na internetu zlepšilo, stále ale není ideální. Takzvaný „sharenting“ – případy, kdy rodiče sdílí obsah o svých dětech, má jiná úskalí – nelze ho kvůli jeho původně nesexuální povaze kvalifikovat jako dětskou pornografii. Proto je i další nakládání a šíření těchto fotografií velmi těžko postižitelné.

Ročně se zablokuje 275 tisíc stránek se sexuálním obsahem spojeným s dětmi

Za minulý rok zablokovala organizace IWF 275 652 webových stránek, které obsahovaly materiály spojené se sexuálním zneužíváním dětí nebo odkazy či reklamu na ně. Evropa zároveň představuje největšího hostitele zmíněných stránek. Konkrétně Česko zastává v Evropské unii 11. místo, zatímco nezáviděníhodné prvenství již několik let po sobě drží Nizozemsko. Na členské státy EU dokonce spadá až 51 % nahlášených případů z celého světa.

Z výzkumu organizace Suojellan Lapsia vyplývá, že 32 % respondentů používá pro vyhledávání, zhlédnutí a sdílení materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí sociální sítě. „Mezi ty nejčastěji zmiňované patří Instagram, na kterém zároveň většina rodičů sdílí fotky a videa svých ratolestí,“ doplňuje Alexandra Cholevová, analytička Evropy v datech.

Mezi českými rodiči se podle šetření Palackého Univerzity v Olomouci a společnosti Microsoft kromě Instagramu nejčastěji jedná také o Facebook, Messenger či WhatsApp. Data dále odhalují, že 69 % dotazovaných českých rodičů někdy v minulosti sdílelo na internetu fotku svého dítěte. Nejčastěji to bylo během prvního roku života dítěte a 9,9 % dotázaných uvedlo, že první fotku zveřejnilo hned v den porodu.

Zveřejněný materiál na internetu je prakticky nemožné vymazat

Právě neřízené šíření fotografií představuje zásadní riziko sharentingu, na nějž se v rámci prevence upozorňuje. Fotografie sdílené rodiči, se totiž dostávají až na pedofilní fóra. „Poměrně často se mezi uživateli materiálů objevují nejen explicitní fotografie dětí, ale běžně také fotky a videa, které se na první pohled zdají nevinné, například z dovolených,“ potvrzuje vedoucí aplikovaného výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) Marek Navrátil.

Pokud dojde k rozšíření takového materiálu na internetu existuje jen malá šance, že by snímek šel zcela vymazat. „Dokážeme odstranit některý obsah z internetu, ale neumíme zaručit, že ho tam po čase někdo opět nenahraje. Pokud má video tisíce kopií, je odstranění velmi složité a mnohdy nemožné. Navíc se některý obsah může nacházet v zemích, na které nemáme páky. Jedná se o země bývalého Sovětského svazu, Seychely apod,“ objasňuje Martin Kožíšek z CZ.NIC.

Jako nejběžnější důvod pro sdílení obsahu s dětmi uvádějí rodiče udržení kontaktu s rodinou a přáteli. Téměř třetina českých rodičů nemá žádné obavy ze sdílení obsahu o svých dětech na internetu. Většina dotázaných se přitom setkala s tím, že jiní rodiče sdíleli fotografie svých obnažených potomků nebo příliš osobních videí a fotografií dítěte. Další studie pak dokazuje, že rodiče, kteří sdíleli materiál, kde se objevily jejich děti, jsou častěji kontaktováni za účelem pořízení dětské pornografie za peníze. Alarmující je i fakt, že až 19 % rodičů nežádá ostatní rodiče o souhlas ohledně zveřejnění obsahu s jejich dětmi. Takovým chováním navíc porušují zákon. U školek a škol bývá sice praxe taková, že většina o povolení sdílet fotografie rodiče žádá, výsledkem však může být veřejnosti přístupné album z výletu na koupaliště. Takových alb lze najít například na serveru Rajče.net celou řadu, ačkoliv jeho provozovatel před zmíněným chováním varuje.

AI dokáže vygenerovat nahé snímky i ze zdánlivě „neškodných“ fotografií

Nutno podotknout, že pro děti může představovat riziko už pouhé sdílení jejich obličeje. V roce 2023 na sociálních sítích kolovaly nahé fotografie dívek ze španělského města Almendralejo. Nahé snímky vygenerovala umělá inteligence z fotografií dívek dostupných online. Podle amerického informačního střediska pro hlášení materiálů o sexuálním zneužívání dětí (NCMEC) jsou nové formy zneužívání dětí na internetu na vzestupu. „Pokud za pomocí umělé inteligence vytvoříte dětskou pornografii, tak je to samozřejmě trestné. Pokud ale vytvoříte dílo dospělé osoby, tak to trestné není, ale zkoumá se, jak přesně byla osoba takovým jednáním poškozena,“ komentuje problematiku AI Jakub Vinčálek.

Přestože zatím praxe se zneužíváním umělé inteligence není v Česku tolik rozšířená, jde o rychle se vyvíjející oblast, která takové možnosti umožňuje už v současnosti. To potvrzuje i Jakub Ludvík z T-Mobile: „Podobně jako oheň může být i AI dobrý sluha, ale také špatný pán. Sdílení jakéhokoliv obsahu na platformách, které jsou tzv. zdarma, neznamená nic jiného, než že vložené soubory jsou pak použity pro jiné účely. A tak se klidně může stát, že se fotografie z dovolené můžou v nějaké formě objevit na obrázku vygenerovaném pomocí AI.“