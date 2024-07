Recenze Genesis Zirkon XIII: Myš efektního vzhledu, která se snadno přizpůsobí individuálním nárokům

Genesis Zirkon XIII odkazující svým označením na 13 let vývoje společnosti, která produkt vnímá jako nejvyspělejší myš svého portfolia, potěší zejména hráčská srdce. Jde to vidět už na první pohled. Design je moderní a podtrhuje ho podsvícení rolovacího kolečka i spodní části. Především však nabízí nebývalou úroveň přizpůsobení osobním preferencím majitele, přičemž k provedení úprav, jež mu budou maximálně vyhovovat, není potřeba odstranit jediný šroubek. Nic tak nestojí v cestě jednoduché výměně spínačů primárních tlačítek prostým zasunutím, nastavení tlaku i zdvihu ani transformaci povrchu.

Ovšem i z hlediska přesnosti a rychlosti je na tom Zirkon XIII velmi dobře. Podílí se na tom vynikající senzor Pixart PAW3395 v kombinaci s technologií RapidSpeed zajišťující stabilní bezdrátovou komunikaci. Pracovat přitom dokáže v kabelovém i bezdrátovém režimu, takže uživatel v jejím nepřetržitém používání není nijak omezen. Pojďme se na ni podívat blíže.

Co k vám s Genesis Zirkon XIII doputuje

Balení s potiskem uvnitř ukrývá kartonovou krabičku, jejíž součástí je samozřejmě myš samotná, ale také množství dalších komponent zprostředkovávajících široké možnosti adaptability Zirkon XIII. Patří mezi ně protiskluzové samolepící šablony kopírující oba boky a plochu pro pravý i levý klik, dále v sáčku umístěné 4 spínače (sada po 2 odlišných typech), 2 pružiny ovlivňující úroveň tlaku i s gumovými čepičkami a aršíky se speciálními podložkami, které lze vyměnit za ty již nainstalované.

Kromě toho zde nechybí náhrada zadního krytu, tří styčných prvků na spodní straně, praktický nástroj k otevření, 180cm kabel USB-A na USB-C opatřený pružným vazačem a vícejazyčná dokumentace. Pokud si teď říkáte: a co přijímač, tak ten se nachází uvnitř, pročež abyste jej mohli připojit USB portu svého počítače, je třeba odklopit kryt a vyjmout jej z lůžka.

Fyzické vlastnosti a možné úpravy

Zirkon XIII má v nejširším bodě 62, na délku 119 a výškově zabere 40 mm. To vše při hmotnosti pouhých 77 g. Myš je dobře tvarovaná a na jejím těle tvořeném odolným černým plastem (výrobce má v nabídce i bílou variantu) najdete 7 programovatelných tlačítek. Konkrétně 2 primární, menší dvoupolohové za kolečkem, jemuž je kromě rolování přiřazena také funkce stisknutí, a jako poslední dvojici těch postranních k ovládání zvolených parametrů palcem. Do vnořeného konektoru USB-C situovaného vpředu přiložený kabel dobře zapadá a vzhledem k dostatečné distanci od povrchu nijak výrazně nezavazí, pročež je i tento způsob využití velmi komfortní. Na spodu pak na levé straně narazíte na přepínač, jež ovlivňuje podsvícení, přičemž ve střední poloze zároveň funguje jako vypínač, zatímco vpravo slouží symbol rozsvícené žárovky pro výběr světelného módu. Posledním prvkem je zde pojistka, jež zajišťuje soudržnost se základnou.

Jak již bylo řečeno, chcete-li toto polohovací zařízení používat v bezdrátovém režimu, je třeba proniknout do jeho útrob. To je naštěstí velmi jednoduché. Stačí zatlačit nehtem (případně nástrojem, který je součástí balení) směrem nahoru uprostřed dolní části krytu, čímž dojde k jeho uvolnění a vy získáte přístup USB přijímači.

Pojmete-li záměr uskutečnit některá z jmenovaných přizpůsobení, tedy nahrazení spínačů, případně nastavení zdvihu či tlaku, pak po realizaci předchozího kroku za pomoci přiloženého nástroje jemně podeberte a posuňte směrem dopředu plošku s výřezem za lůžkem, ze kterého jste vyjmuli USB přijímač. Takto sejmete přední část. Závěrečným úkonem, je opět nástrojem zapůsobit směrem nahoru v témže místě jako při demontáži krytu.

Pak už se před vámi objeví celá vnitřní elektronika, pročež se v případě potřeby můžete pustit do výměny dle svých potřeb.

Základní technické údaje

V případě Zirkon XIII probíhá bezdrátový přenos v pásmu 2,4 GHz skrze USB dongle s dosahem 10 m. Myš je vybavena optickým senzorem Pixart PAW3395, přičemž citlivost lze nastavit v rozsahu od 50 DPI až k nejvyšší hodnotě 26000 DPI. Maximální rychlost 16,51 m/s a akcelerace 50 G nabízí prostor pro rozvinutí vašich hráčských schopností, na čemž se podílí rovněž vzorkovací frekvence 1000 Hz. K dispozici jsou 3 typy spínačů, konkrétně Huano Silent, Kailh 4.0 nebo Kailh 8.0 a stran životnosti tlačítek výrobce slibuje 80 milionů kliknutí.

Inovativní RapidSpeed dodává svou spolehlivostí, rychlostí a přesností bezdrátové komunikaci nový rozměr, zatímco zdokonalená technologie Motion Sync optimalizuje pooling rate, čímž vykazuje skvělé výsledky v registrování a plynulosti pohybu.

Dobíjení vestavěné 600 mAh baterie, která dokáže poskytnout až 100 hodin nepřetržitého provozu, probíhá skrze USB-C port, takže zařízení doplňuje energii, kdykoli jej používáte v kombinaci s kabelem, a pokud stojí, šetří baterii v úsporném režimu. Po vizuální stránce můžete hru zpestřit volbou některého z 6 módů RGB podsvícení a umocnit tak své zážitky. Kompatibilita s Windows 8 či vyššími verzemi je zde samozřejmostí a na stránkách genesis-zone.com je pro tuto platformu ke stažení speciální software, který v kombinaci s vnitřní pamětí zařízení v přehledném rozhraní poskytuje široké možnosti nastavení jednotlivých parametrů.

Podporovány jsou však rovněž operační systémy Android i Linux a přestože macOS oficiálně zmíněn není, pracuje s ním Zirkon XIII v zásadě bez potíží.

Resumé

To, zda někomu myš bude sedět či nikoliv se odvíjí od vícero faktorů, včetně stylu uchopení, herního žánru, na který se nejvíce zaměřuje, nebo třeba velikosti ruky. Vzhledem k tomu, do jaké míry si lze jednotlivé vlastnosti upravit, má však tento produkt potenciál uspokojit širokou škálu uživatelů, a to i těch s vyššími nároky.

Z hlediska ergonomie mně se středně velkou rukou Zirkon XIII naprosto vyhovovala. Reakce má opravdu rychlé, i když při bezdrátovém provozu je pravda, co tvrdí výrobce, tedy že spojení je o něco lepší, pakliže se přijímač nachází co možná nejblíže.

Pokud člověk při demontáži zbytečně netlačí, probíhá otevírání hladce a přestože jde prakticky celou myš rozložit, po opětovném zaklapnutí vše krásně zapadne zpět a působí naprosto soudržně. Podsvícení pro mně osobně není až tak zásadní, nepopiratelně však hraní dodá efektní atmosféru, a s výběrem barevných módů není problém přizpůsobit si jej aktuální situaci nebo náladě. Uvítal jsem rovněž velmi rozumnou hmotnost, která je samozřejmě s přihlédnutím k primárnímu využití pro hráče také důležitým aspektem.

Zatímco v dřívějších dobách gamingu ve spojení s počítači Apple nepřikládal až takový význam, v posledních letech cupertinská společnost dává najevo, že o tento segment má velký zájem. Otestoval jsem tedy jak se bude Zirkon VIII chovat v macOS. Po několika menších úpravách se mi podařilo i na jablečných počítačích docílit požadovaných reakcí. DPI snadno nastavíte v 6 úrovních pomocí dvoupolohového tlačítka za rolovacím kolečkem a k přizpůsobení dalších ovládacích prvků dokáže posloužit třeba šikovná aplikace Mac Mouse Fix. Myš jsem zkusil ke své spokojenosti připojit také k iPadu i tabletu s Androidem, aniž bych narazil na problém. Pohyb v prostředí byl hladký a spojení stabilní.

Celkově nabízí Zirkon VIII ve své cenové kategorii vysokou kvalitu, pestré možnosti přizpůsobení a nadprůměrné technické parametry. Za zvážení při výběru nové herní myši rozhodně stojí.

Cena

Cenovka Genesis Zirkon VIII je docela přátelská. Stojí okolo 1 500 Kč. Hledáte-li maximálně přizpůsobitelnou herní myš s dobrou ergonomií, nízkou hmotností a rychlými reakcemi, je rozhodně hodna zařazení do výběru. Aktuálně můžete ji a další produkty Genesis získat s 15 % slevou. Na webové stránce www.comfor.cz/genesis15 najdete přehled produktů a při nákupu stačí použít slevový kód GEN15.

