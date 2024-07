Nechce se vám pracovat a sleduje vás šéf? Zkuste falešnou aktualizaci systému

Přišli jste v pondělí ráno do práce a to poslední, na co máte náladu, je pracovat. Je tu však jeden háček v podobě šéfa, který má namířenou kameru přímo na váš počítač nebo zkrátka jen občas projde okolo a může vidět, co právě děláte nebo naopak neděláte. Vše má však svá řešení a tak stačí přejít na stránku whitescreen.online a zde si vybrat svůj operační systém a nastavit, jak dlouho má trvat jeho falešný update. Poté již jen stačí otevřít odpočet update ve fullscreenu a máte čas přesně tak dlouho jak jste nastavili. Přece nemůžete pracovat, když hodinu probíhá aktualizace vašeho operančího systému.

K dispozici je Windows 11, Windows 10, Windows XP, MacOS a Ubuntu. Jakmile nastavíte čas, jak dlouho chcete mít klid od šéfa, spustí se načítání update, které doběhne do 100 % přesně tehdy, kdy vyprší nastavený čas. Pokud jste větší střelec, je tu k dispozici také zobrazení rozbitého displeje, útoku hackera nebo rozbitého signálu mezi počíačem a monitorem. Pokud se vám tedy nechce nic dělat a chcete mít pokoj, je to řešení právě pro vás.