Alza začala prodávat Starlink!

V nabídce Alzy lze narazit leckdy i na produkty, které byste v ní dost možná absolutně nečekali. Věděli jste například to, že začala Alza prodávat Starlink Standard Kit, tedy základní sadu pro příjem vesmírného internetu Starlink z dílny Elona Muska? Teď už to víte, tento produkt totiž v její nabídce nyní skutečně je.

„Satelitní internet STARLINK od společnosti SpaceX je ideálním řešením pro každého, kdo chce mít kvalitní a dostupný internet kdekoliv na světě. Díky tisícům satelitů na oběžné dráze ve výšce kolem 550 km si budete moci dopřát vysokorychlostní internetové připojení nejen ve městech, ale i na venkově, odlehlých místech či moři – zkrátka všude tam, kde budete potřebovat. Internet je dostupný ve kterékoliv části České republiky, stejně tak jako celé Evropě a podstatné části celého světa. Dokonce nebudete závislí na jednom místě, terminál STARLINK jednoduše sbalíte a vezmete kamkoliv s sebou. Navíc budete zcela nezávislí na dostupnosti signálu a tarifech mobilních operátorů. Se satelitním internetem STARLINK se vám otevřou zcela nové možnosti, které jsou u běžného internetového připojení zcela nemyslitelné,“ píše Alza v popisu produktu.

Co se pak týče rychlosti, Alza na svých stránkách hovoří o 200 Mb/s downloadu i uploadu, což nejsou vůbec špatné hodnoty. Je nicméně třeba myslet na to, že koupí Starlink Standard Kitu získáte jen hardware pro příjem vesmírného internetu. Abyste jej mohli využívat, je třeba si buď přes aplikaci či přímo na webových stránkách Starlinku zajistit tarif. Pro domácí využití vychází neomezené připojení k vysokorychlostnímu internetu za 1249 Kč měsíčně, v případě Roaming tarifu pro rekreační vozidla, nomády a karavany, který nabízí neomezená data ve vnitrozemí a to i v pohybu při rychlosti menší než 16 km/h pak vychází měsíční připojení na 1469 Kč.

Pokud vás tedy Starlink lákal a chtěli byste si jej konečně pořídit, nyní máte díky Alze skvělou možnost. K dispozici je za 8790 Kč.

Starlink na Alze naleznete zde