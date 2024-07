Tento gadget řeší jeden z největších nedostatků HomePodů mini

Když Apple představil na WWDC 2017 světu první generaci jeho chytrého reproduktoru HomePod, mnozí jablíčkáři jej kritizovali za to, že je zařízení závislé na připojení k elektrické síti, přestože by mu slušel akumulátor. Tato kritika však evidentně Apple příliš z míry nevyvedla a na podzim 2020 ukázal světu HomePody mini, kterým taktéž akumulátory nedopřál. Jak se ale nyní ukazuje, tohoto neduhu se rozhodli chytře využít výrobci příslušenství.

Pokud vás používání HomePodu mini coby bezdrátového reproduktoru láká, v současnosti je to již možné. Na trhu totiž naleznete hned několik dokovacích stanic, které jej dokáží pohánět dlouhé hodiny přehrávání hudby kdekoliv a kdykoliv. Jejich princip je přitom naprosto jednoduchý. Fungují totiž de facto jako velké powerbanky s dostatečným výkonem, do kterých stačí jednoduše zapojit USB-C kabel HomePodu mini, který můžete začít hned poté používat přesně tak, jak jste zvyklí (tedy samozřejmě po přepojení WiFi a tak podobně). Tyto stanice mají navíc speciálně vytvarovanou základnu, do které HomePod jednoduše „usedne“ a stabilně v ní drží až do chvíle, než jej uživatel vyjme. A cena? Ta se pohybuje kolem 40 dolarů, což je na powerbanku, která dokáže HomePod mini napájet solidních 10 hodin pro přehrávání a 24 hodin pro pohotovostní režim vcelku slušná. Jednu takovou powerbanku naleznete například zde.