Od New Balance k Nike z iPadu: Co obouvali (a obouvají) ředitelé Applu?

Steve Jobs proslul svým minimalistickým stylem, jehož neodmyslitelnou součástí se staly New Balance tenisky. Tim Cook, jeho nástupce, se ale ubírá jinou cestou. Jaké značce obuvi dává přednost Tim Cook a čím v tomto směru letos překvapil?

Steve Jobs a New Balance

O tom, jak moc měl Steve Jobs v oblibě tenisky New Balance, jsme psali již nesčetněkrát. Na jeho lásce k této značce vlastně není nic nepochopitelného – New Balance tenisky sice možná nedrží krok s každým novým módním trendem, jsou ale symbolem ověřené kvality a pohodlí. „Taťkovské tenisky“ začaly dokonce v posledních letech obouvat i celebrity, které jinak nevynechají jedinou příležitost nosit ty nejnovější módní výstřelky. Zatímco mnoho technologických titánů tíhlo k elegantní společenské obuvi, Jobs byl věrným fanouškem tenisek New Balance, zejména řady 99X. Tyto tenisky, známé svým pohodlím a odolností, byly v ostrém kontrastu s typickým výběrem obuvi v Silicon Valley.

Existuje několik teorií, proč Jobs preferoval New Balance. Někteří spekulují, že to byl odraz jeho praktičnosti a nechuti k okázalosti. Jiní se domnívají, že to souviselo s jeho zaměřením na výrobky vyráběné v USA, protože New Balance má dlouhou historii výroby obuvi ve Spojených státech. Ať už byl důvod jakýkoli, Jobsova volba obuvi se vymykala očekávání. Přijal styl, který upřednostňoval pohodlí a funkčnost před okázalými značkami. Tím učinil prohlášení, které rezonovalo i mimo svět technologií: že skutečné inovace mohou přicházet z nečekaných míst a že úspěch nevyžaduje obětování pohodlí nebo individuality.

Tim Cook a „Nike z iPadu“

Tim Cook je sice přímým nástupcem Steva Jobse, to ale neznamená, že by s ním měl kdovíkolik věcí společných. Naopak – jedná se o poměrně výrazně odlišné osobnosti, a to i co se týče stylu oblékání a obouvání. Zatímco Steve Jobs dával v posledních letech své kariéru přednost zmíněným teniskám New Balance, Cook si v posledních letech oblíbil značku Nike, ačkoliv ji nenosí s tak náboženskou oddaností, s jakou Jobs obouval NB. Letos si obul jedny velmi speciální „najky“, navržené na iPadu. Počátkem letošního května generální ředitel Tim Cook představil nejnovější řadu iPadů poněkud netradičně – v custom teniskách Air Max 1 ’86. Tyto jedinečné bílé tenisky zdobí neonové barvy na ikonickém Swooshi značky Nike a celé boty jsou jemně tečkované. Na jazyku pod logem Nike se nachází nápis „Made on iPad“ (vyrobeno na iPadu) a celý design doplňuje červený Swoosh s gumovou podrážkou. Nejednalo se nicméně o první spolupráci společností Nike a Apple – v roce 2006 například obě firmy společně vytvořily čipy na měření výkonů sportovců, které se umísťovaly do podrážek určitých modelů Nike. A i dnes nabízí Apple širokou škálu sportovních hodinek Apple Watch od značky Nike, které pomáhají atletům dosáhnout jejich cílů.

Apple se o obuv nicméně pokoušel i dříve. V polovině 90. let vydal nesmírně žádané tenisky Omega Sports Apple Computer. Jednalo se o jednoduché bílé tenisky, které jsou však tak vzácné, že se jejich cena pohybuje okolo 50 000 dolarů a výše, pokud je vůbec seženete. Kožené tenisky zdobila duhová jablka na boku a jazyku a název společnosti v černé barvě doplňovaly klasické bílé tkaničky. Tento model nebyl nikdy prodáván v obchodech a jednalo se o jednorázový dárek na národním prodejním kongresu.

