Public Beta vs. Developer Beta iOS 18 a dalších OS Applu: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Dnes v noci vypustil zhruba po měsíci od představení iOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia a dalších nových OS Apple jejich první veřejné bety, kterými tak navázal na již dávno spuštěné vývojářské beta testování. Tušíte však vlastně, jaký rozdíl mezi vývojářským a veřejným beta testováním je? Pokud ne, v následujících řádcích vám vše v krátkosti vysvětlíme. Nejedná se totiž o nic složitého.

Zatímco v minulosti omezoval Apple vývojářské beta testování jen na uživatele, kteří měli předplacený jeho vývojářský účet, skrze který si mohli stáhnout beta profily do svých zařízení, od loňska tomu tak již není. Tyto vývojářské beta profily totiž unikaly na internet, ze kterého je mohl stáhnout prakticky kdokoliv, což Apple přimělo ke změně v jeho strategii a vývojářské bety de facto zpřístupnil veřejnosti. Té nově stačí se jen přihlásit na web Apple Developer, čímž se pro stažení vývojářských bet autorizují, a ty jsou jim následně okamžitě nabídnuty v nastavení jejich zařízení k instalaci bez nutnosti stažení konfiguračního profilu. U veřejných bet pak sice stále platí taktéž nutnost přihlásit se na webu beta.apple.com, avšak taktéž odpadla nutnost stažení konfiguračního profilu. Obecně tedy Apple instalaci bet – jak vývojářských, tak veřejných – velmi zjednodušil.

Developer Beta vs. Public Beta

A jaký, že je vlastně tedy hlavní rozdíl mezi Developer Betou a Public Betou? U vývojářských bet se počítá s tím, že jsou využívány zejména pro testování aplikací třetích stran, které musí být mnohdy dané verzi systému přizpůsobeny. Jinými slovy, Apple se minimálně v prvních verzích tak úplně nesnaží, aby byly bety dokonalé, ale aby byly zkrátka alespoň nějakým způsobem funkční, protože nepočítá s tím, že je bude někdo instalovat na své primární zařízení ve snaze si systém vyzkoušet a využívat jej následně až do vydání jeho ostré verze.

Veřejné bety jsou pak v tomto směru daleko bezpečnější, jelikož je Apple vypouští až ve chvíli, kdy si je u nich jist, že netrpí až tak velkými chybami a tedy je budou moci uživatelé – byť občas se skřípotem zubů – používat jako alternativu k veřejné verzi iOS. To je ostatně i důvod, proč veřejné a vývojářské bety nevychází minimálně ze začátku testování nového systému bok po boku. První veřejná verze je totiž ve své podstatě již několikátou vývojářskou betou, přičemž tento rozestup bývá udržován až do konce. Včera vydané první veřejné bety jsou tedy pravděpodobně buď 2. nebo dokonce až 3. vývojářské bety.

Naše screenshoty z iOS 18 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 1 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 2 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 3 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 4 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 5 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 6 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 7 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 8 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 9 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 10 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 11 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 12 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 13 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 14 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 15 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 16 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 17 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 18 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 19 iOS 18 beta uprava plochy a Ovladaciho centra 20 iOS 18 beta Fotky 1 iOS 18 beta Fotky 2 iOS 18 beta Fotky 3 iOS 18 beta Fotky 4 iOS 18 beta Fotky 5 iOS 18 beta Fotky 6 iOS 18 beta Zpravy 1 iOS 18 beta Zpravy 2 iOS 18 beta Zpravy 3 iOS 18 beta Zpravy 4 iOS 18 beta Zpravy 5 iOS 18 beta Zpravy 6 iOS 18 beta Zpravy 7 iOS 18 beta Zpravy 8 iOS 18 beta Zpravy 9 iOS 18 beta Zpravy 10 iOS 18 beta Zpravy 11 iOS 18 beta Zpravy 12 iOS 18 beta Mapy 1 iOS 18 beta Mapy 2 iOS 18 beta Mapy 3 iOS 18 beta Mapy 4 iOS 18 beta Mapy 5 iOS 18 beta Mapy 6 iOS 18 beta Mapy 7 iOS 18 beta Mapy 8 iOS 18 beta aplikace Hesla Passwords 1 iOS 18 beta aplikace Hesla Passwords 2 iOS 18 beta aplikace Hesla Passwords 3 iOS 18 beta aplikace Hesla Passwords 4 iOS 18 beta aplikace Hesla Passwords 5 iOS 18 beta aplikace Hesla Passwords 6 iOS 18 beta aplikace Hesla Passwords 7 Vstoupit do galerie

Co se týče ostatních náležitostí, v těch se veřejné i vývojářské bety shodují. V obou typech bet tedy Apple umožňuje nahlásit problémy, z obou typů lze odejít odstraněním beta profilu a oba typy testování „odmění“ Apple tak, že poslední bety jsou de facto prvními veřejnými verzemi, takže systém mají díky tomu beta testeři ve finální verzi dřív než běžní uživatelé. Pokud tedy máte na beta testování odvahu, to veřejné je vám plně k dispozici. Berte nicméně na vědomí, že instalace vývojářských ani veřejných bet by se NEMĚLA provádět na vaše primární zařízení. Stále se totiž jedná o nedokončený software s chybami, které jeho používání mohou negativně ovlivnit.