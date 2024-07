Do Google Maps dorazilo příjemné vylepšení, díky kterému budou přehlednější

Zatímco Apple vylepšuje své mapové podklady Apple Maps víceméně jednou za rok skrze nové verze operačních systémů, konkurence v čele s Googlem se o své mapy stará zcela jinak. Konkrétně je vylepšuje průběžně, díky čemuž si tak uživatelé přijdou na své v průběhu celého roku. Na některé funkce se sice musí po oznámení čekat, o to příjemnější je však pak jejich příchod. Přesně to lze říci i o redesignu, který Google Maps pro mobilní aplikace oznámily již v loňském roce, poté jej uvolnily pro testování malému procentu uživatelů a nyní mu daly zelenou po celém světě všem.

Řeč je konkrétně o přeměně plných listů daných míst na menší okna se zaoblenými horními rohy, které jsou daleko bližší dnešnímu interaktivnímu pojetí operačních systémů. Díky tomuto vylepšení má tak uživatel lepší možnosti pro práci s mapou i profilem daného místa a zároveň zůstává vzhledem k tomu, že má mapu se zaznačeným místem neustále na očích, perfektně orientovaný v prostoru. Jak už je však u Googlu zvykem, uvolňování novinky bude probíhat ve vlnách, takže je možné jak to, že ji již máte k dispozici (a to klidně i dlouhé měsíce, pokud jste patřili mezi šťastlivce, kterým Google funkci v rámci testu zpřístupnil), tak i to, že si na ní ještě nějakou dobu počkáte. Dlouhé čekání by to však snad být nemělo.