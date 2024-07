Hry jako hlavní tahák budoucích Apple produktů? Čím dál víc tomu nasvědčuje

Jestli bude Apple na něčem v budoucnu u svých produktů čím dál tím víc stavět, pak to budou dost možná hry. Právě gamingu se totiž na svých produktech v poslední době čím dál tím víc zaměřuje, přičemž jak se zdá z jeho nejnovějších kroků, bude to platit i nadále. Poté, co v minulém roce oznámil u iPhonů 15 Pro podporu portů konzolovo-počítačových AAA her, a letos na WWDC odhalil speciální herní režim pro iOS, který přichází rok po macOS, totiž minulý týden uspořádal v tichosti v New Yorku setkání s novináři, na kterém se jim snažil své produkty odprezentovat z hlediska hraní v co nejlepším světle.

O setkání informovali jako první japonský portál MacOtakara. Ten přišel konkrétně s tím, že se na akci v New Yorku Apple chlubil iPhony 15 Pro Max, iPady Pro M4, MacBooky Pro, Air a iMacy, ve kterých běžely jak současné verze OS, tak i iOS či iPadOS 18 s herním režimem. Se zařízeními pak byly spárované herní ovladače Backbone a Sony DualSense. Na zařízeních pak běžely následující hry:

Resident Evil 7 Biohazard

Valheim

Assassin’s Creed Mirage

Diablo Immortal

Zenless Zone Zero

Palworld

Apple skrze ně novinářům demonstroval jak nový herní režim iPhonů a iPadů, tak i nový portovací nástroj, který by měl vývojářům výrazně usnadnit přenos her z macOS na iOS a iPadOS. A vzhledem k tomu, že si mohli zástupci médií zahrát na nejvýkonnějších zařízeních, které Apple v daných kategoriích v současnosti nabízí, je víceméně jasné, že snahou Applu bylo hlavně ukázat, že si v dnešní době lze na jeho produktech vskutku parádně zahrát a že softwarovými novinkami pokládá základy pro zářnou herní budoucnost.