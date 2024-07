Nová beta iOS 18 přináší další změny ve svítilně na iPhonu

Apple v rámci třetí betaverze iOS 18 znovu přepracoval ovládání svítilny na iPhonech. Po výrazné změně designu v první betaverzi nyní přichází jemnější, ale stále znatelné úpravy. O jaké novinky se jedná?

Svítilna na iPhonech existuje v podstatě jen díky tomu, že fotoaparát potřebuje blesk a v rámci iOS tak vznikla možnost toto světlo zapnout i samostatně. Až doposud ale Apple tomuto ovládání nevěnoval velkou pozornost. To se ale v iOS 18 poměrně výrazně mění. Po rozsáhlém redesignu ovládacích prvků v první betaverzi nyní Apple přichází s nenápadnými, ale užitečnými změnami v třetí betaverzi pro vývojáře. Svítilnu stále zapnete tlačítkem na zamykací obrazovce nebo v ovládacím centru. Oba tyto prvky lze nyní odebrat, ale stále zůstávají jako výchozí možnosti.

Fotogalerie iOS 18 svitilna novinky 1 iOS 18 svitilna novinky 2 iOS 18 svitilna novinky 3 Vstoupit do galerie

Změna nastala v tom, co se děje po zapnutí svítilny. Stejně jako v betaverzi 1 se objeví velké černé obdélníkové pole se symbolem svítilny uprostřed. Dříve zde však byly dvě samostatné linky – jedna vodorovná a jedna svislá. Posunutím vodorovné linky nahoru a dolů jste mohli u kompatibilních modelů iPhonů zvětšovat nebo zmenšovat šířku paprsku, zatímco posunutím svislé čáry jste regulovali jas svítilny. V betaverzi 3 tyto dva ovládací prvky s rovnými čárami zmizely a na jejich místo nastoupila jediná křivka. Napravo od křivky se nachází ikona jasu. Tento jediný ovládací prvek nyní slouží k nastavení obou parametrů – jasu a šířky paprsku. Posunutím nahoru a dolů jednoduše zvýšíte jas, zatímco posunutím pouze zprava doleva naopak zúžíte nebo rozšíříte paprsek. Díky spojení obou ovládacích prvků do jednoho nyní můžete tažením šikmo nahoru nebo dolů současně upravovat šířku paprsku i jeho jas. Klepnutím na ikonu svítilnu vypnete. Stejně jako v betaverzi 1 můžete ovládací prvek během svícení svítilny minimalizovat zpět do Dynamic Islandu přejetím prstem. A co je možná nejdůležitější, svítilnu můžete stále zapnout i ikonickým kouzlem z Harryho Pottera – slovem „Lumos“.