6 tipů přímo od Applu, jak se bránit proti phishingu a dalším internetovým podvodům

Internet bohužel bezpečným místem rozhodně není, ba právě naopak. Internetoví podvodníci se totiž prakticky neustále snaží z důvěřivých, méně znalých uživatelů vymámit jejich osobní údaje, přihlašovací údaje či v ideálním případě čísla platebních karet. Velké oblibě se ale i nadále těší nejrůznější viry a malwary, které jsou schopné zablokovat počítač a „uvěznit“ v něm veškerá vaše data. Navíc žijeme bohužel v době, kdy se útočníci neostýchají obvolávat či obepisovat své oběti ve snaze přesvědčit je o tom, že jim volá například podpora Applu ohledně řešení určitého problému. A právě před touto věcí se nyní Apple rozhodl skrze svůj aktualizovaný dokument bezpečnostní podpory varovat.

Na webu Applu naleznete spoustu informací o tom, jak rozpoznat internetové útoky, popřípadě co rozhodně neděla. Apple po vás například nikdy nebude chtít vypnout funkci Find My či dvoufaktorové ověření, stejně jako po vás nebude chtít nadiktovat přihlašovací jména, hesla či ověřovací kódy. Nebude po vás chtít ani to, ať mu zavoláte zpět, potvrzujete vyskakovací okna na podezřelých webech a tak podobně. Své tipy pak shrnuje i v šesti zásadách, které jsou zcela elementární a které je třeba dodržovat v každém případě. Konkrétně se jedná o: