Veterinářka používá Apple Watch pro měření tepu slonů a lvů během anestéze!

Většinou se v souvislosti s Apple Watch a záchranou života bavíme o lidech, tentokrát se však odehrál zcela jiný příběh. Doktorka Chloe Butting vystupuje na Instagramu pod přezdrívkou Jungle_doctor a jak už tušíte z této přezdívky, jedná se o veterinářku, která zachraňuje divoká zvířata. Apple Watch ji pomohly v momentě, kdy dva týdny zpátky musela divokého slona, kterému se pokusily pytláci uřezat kly. Během operace, kterou musela provést připevnila Apple Watch na ušní cévy slona, které jsou podle jejich vlastních slov perfektním místem, kde lze sledovat srdeční frekvenci během anestezie a to buď ručním pohmatem a počítáním úderů a nebo právě pomocí Apple Watch. Samozřejmě, že kdyby doktorka nosila Garmin nebo jakékoli jiné hodinky s měřením srdečního tepu, mohla by použít je, ovšem doktroka nosí právě Apple Watch.

Sama na svém instagramu napsala, že je chytré hodinky které sledují srdeční tep pomocí senzorů se zelenám světlem jsou něco neuvěřitelného, co ji dokáže pomoci prakticky každý den. Nebylo to totiž poprvé, kdy použila své Apple Watch při operaci zvířete. Jako první se pochlubila tím, že přilepila Apple Watch na lví jazyk během operace a měřila tak tep lva a kontrolovala, zda je vše v pořádku. Od té doby ji kontatovalo mnoho ochránců přírody a veterinářů, kteří díky ní začali používat Apple Watch během anestezie. Doktorka také dodala, že ji dokonce kontaktoval doktor Benaron, který vymyslel nositelný senzor pro měření srdečního tepu pomocí prosvícení zeleným světlem a napsal ji krásnou zprávu. Sám totiž předpověděl, že do 5-10 let bude nosit chytré hodinyk s tímto senzorem více než miliarda lidí, ovšem nepočítal s tím, že je budou nosit také sloni a lvi. Je neuvěřitelné, jak mohou chytré hodinky pomáhat zachraňovat nejen lidi, ale také zvířata.

