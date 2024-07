Konečně argument proč platit koncesinářské poplatky, ČT udělala skvělý rozhovor s Tony Fadellem, otcem iPhone!

Pokud vás poslední dobou naštvalo zvyšování koncesionářských poplatků a jste fanoušci Applu, pak vás následující rozhovor pohladí na duši. Daniel Stach na obrazovce ČT24 vyzpovídal muže, který pracoval po boku Steva Jobse na iPhone, muže který vytvořil iPod a také muže, který je doslova a do písmene technologický génius. Tony Fadell se v rozhovoru zmínil o tom, jaké to bylo pracovat pro Steva nebo také o tom, jak se mu v letadle podařilo ztratit iPhone půl roku předtím, než jej Apple představil světu. Pokud vás tedy zajímá nejen historie Applu, ale milujete příběhy o tom, jak lidé mění technologický svět, je rozhovor tím pravým právě pro vás. Můžete si jej pustit jak ve video verzi, která má 11 minut nebo si jej přečíst přeložený do češtiny přímo na webu ČT24.

Rozhovor s Tony Fadellem naleznete přímo zde.