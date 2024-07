Nejlepší horory na Netflixu, které vás zaručeně vystraší k smrti!

Skvělý horor, který zaujme především milovníky „lekaček“. U malého hocha se v dětství projeví nemoc, kvůli které nemůže na vzduch. Rodiče se ho tedy rozhodnou zavést do starého domu, kde jej mají vyléčit. Film, který vám zvláště ke konci pěkně zamotá hlavu.

Nesmírně povedený hororový seriál. Autorka hororů má zlé sny, ty se ale překlenou do skutečného světa. Napínavý osmidílný seriál, který vás zaručeně vyděsí. Setkáte se zde také s hodně nechutnou stařenkou, která vám rozhodně nedá spát.

Tento španělský hororový snímek vypráví o dívce, jež se vrací do svého rodinného domu, aby v něm pečovala se sestrou o matku v kómatu. Film se pomalu „rozjíždí“ a jste-li již ostřílenými diváky hororu, začátek bude pro vás svým způsobem zklamáním. Poslední půlhodinka ale přináší skvělou podívanou.

Výborný seriál. Rodina se v domě setká s tragédií. Zlo je ale pronásleduje i po letech v dospělosti. Společně se tedy rozhodnou proti němu bojovat. Na Netflixu také naleznete odnož v podobě The Haunting of Bly Manor, která se ale za mě již tak nepovedla.

Nejedná se o horor v pravém slova smyslu, ale spíš velmi napínavý a ve výsledku skvělý thriller. Vězení a rampa s jídlem, která sjíždí jedno patro po druhém. Ti nahoře se nají, co hrdlo ráčí, ti dole zůstanou hladoví a zoufalí. Vzpoura je na spadnutí.

V zajetí démonů 1 a 2

Pro mnohé to nejlepší, co se za posledních 10 let vyskytlo a zřejmě nejde nesouhlasit. Skvělé lekačky, skvělá tematika a skvělé zpracování.