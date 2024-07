Jak LEGO pomáhá vědcům stavět přístřešky pro astronauty na Měsíci

Vědci z Evropské kosmické agentury (ESA) se při navrhování odpalovacích ramp a přístřešků pro astronauty, kteří navštíví Měsíc, v rámci programu Artemis obrátili na svou lásku ke stavění z kostek LEGO. Aby tým otestoval, zda lze vesmírné materiály použít k vytváření struktur, vytiskl 3D tiskem podobné kostky LEGO s prachem z meteoritů, aby zjistil, zda je lze ještě použít jako stavební kámen na malé verze struktur.

Výsledné vesmírné kostky ESA budou nyní vystaveny ve vybraných obchodech LEGO v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu, Francii, Dánsku, Španělsku a Austrálii a také v Domě LEGO v dánském Billundu, aby inspirovaly budoucí stavitele k tomu, jak může stavění z kostek LEGO pomoci řešit problémy mimo tento svět.

Skutečné stavby budou postaveny na Měsíci z materiálů, které se tam nacházejí, ale nejprve museli zjistit, zda lze z vesmírného materiálu vůbec vyrobit stavební bloky, a to v malém měřítku. Vesmírným materiálem na Měsíci je regolit, ale na Zemi je k dispozici jen velmi malý vzorek, získaný při misi Apollo. Tým se tedy obrátil na jiný, velmi podobný vesmírný materiál – meteority, které rozemlel na prach a smíchal s malým množstvím polylaktidu a simulantu regolitu a použil je k 3D tisku kostek podobných kostkám LEGO – vznikly tak kostky ESA Space Bricks. Meteorit, který použili, je starý přibližně 4,5 miliardy let, původně byl objeven v severozápadní Africe v roce 2000 a technicky je klasifikován jako L3-6. Jedná se o brekciový kámen, který má v sobě zabudováno mnoho různých prvků, jako jsou velká kovová zrna, inkluze, chondrule a další kamenné prvky meteoritu.

Vědecký pracovník ESA Aidan Cowley k projektu řekl: „Naše týmy pracují na budoucnosti cestování vesmírem a inspirují se nejen tím, co je nad námi, ale také tím, co můžeme najít na Zemi. Na Měsíci ještě nikdo žádnou stavbu nepostavil, takže musíme vymyslet nejen to, jak je postavíme, ale také z čeho je postavíme, protože si s sebou nemůžeme vzít žádné materiály. Já a můj tým milujeme kreativní stavění a napadlo nás prozkoumat, zda lze z vesmírného prachu vytvořit cihlu podobnou kostce LEGO, abychom mohli vyzkoušet různé stavební techniky. Výsledek je úžasný, a přestože cihličky vypadají trochu drsněji než obvykle, důležité je, že spojovací síla stále funguje, což nám umožňuje hrát si a testovat naše návrhy.“

Daniel Meehan, vedoucí kreativního oddělení společnosti The LEGO Group, upozorňuje na reálný dopad kostek LEGO i mimo kreativní hru a říká: „Nedávno jsme zjistili, že vesmír zůstává oblastí obrovské zvědavosti – 87 % dětí z generace Alpha se zajímá o objevování nových planet, hvězd a galaxií. Tým ESA, který používá systém LEGO System-in-Play k pokroku v cestování do vesmíru, ukazuje dětem, že stavění z kostek LEGO je opravdu neomezené, a my doufáme, že to děti povzbudí, aby si zkusily postavit vlastní vesmírné úkryty!“

V návaznosti na důležitou roli při vývoji potenciální budoucí infrastruktury na Měsíci bude 15 vesmírných kostek ESA vystaveno ve vybraných prodejnách LEGO po celém světě, aby pomohly dětem dozvědět se více o cestování do vesmíru a inspirovaly je ke stavbě vlastních měsíčních přístřešků. Vesmírné kostky ESA budou od 24. června do 20. září vystaveny ve vybraných prodejnách LEGO v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu, Francii, Dánsku, Španělsku a Austrálii a také v Domě LEGO v dánském Billundu.