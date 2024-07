Pokud milujete reklamy Behind the Design od Applu, ta od Beats je jiná liga

Apple čas od času zveřejnuje reklamy nebo videa, která ukazují, jak se daný produkt zpracovává nebo jak jej společnost vyvíjela. Videa sice vypadají většinou skvěle, ovšem to, co nyní společně s Beats Pill představila společnost Beats, je skutečně jiná liga. Beats vsází na geniální postprodukci, ve které vám ukáže, co vše reproduktor umí, jak se vyrábí a také vám dá možnost volby dvou pilulek stejně jako v Matrixu, ovšem tentokrát volíte mezi Androidem a Applem. Ostatně, podívejte se sami na to, co se Beats skutečně povedlo.