Apple poprvé veřejně přiznal, že je Vision Pro skutečně těžký!

Jestli si na něco mnoho recenzentů u headsetu Vision Pro stěžovalo, pak to byla jeho hmotnost, která byla při delším používání opravdu znát skrze bolest za krkem a tak podobně. Apple se sice nejprve zdráhal hmotnost headsetu komentovat či jakkoliv jinak přiznat, že je poměrně těžký, nyní však jeho vyšší hmotnost poprvé de facto přiznal. A to hned veřejně.

Reportér Mark Gurman informovali konkrétně o tom, že zaměstnanci Apple Storů dostali od Applu pokyn vyměnit u testovacích jednotek Vision Pro Solo Loop čelenky za Dual Loop, které hlavu neobepínají jen zezadu, ale i ze shora a tím lépe roznáší váhu headsetu. Právě touto změnou chce Apple jablíčkářům ukázat, že i dlouhodobější používání tohoto zařízení může být pohodlné, přičemž aby tomu tak bylo, stačí jen používat druhou z čelenek, které jsou přibaleny v krabici spolu s headsetem.

Spolu se změnou uchycení headsetu na hlavě navíc mění Apple taktéž strategii prezentace jako takovou. Jablíčkářům, kteří si do Apple Storu přijdou headset vyzkoušet, totiž umožní prohlédnout si jednak své fotky z iPhonu a nikoliv ty výchozí, které má pro headset připravené, ale taktéž jim dovolí vyzkoušet si přesně to, na co chtějí headset používat. Jinými slovy, uživatelé, kteří si chtějí Vision Pro pořídit pro kancelářskou práci, si budou moci vyzkoušet kancelářské aplikace, zatímco fanoušci streamovacích služeb budou moci „sjet“ Disney+ a další. Zda to popularitě headsetu pomůže či nikoliv se nicméně ukáže až časem.