Sezóna dovolených je opět tady a Voyo vám opět bude i v červenci servírovat pořádnou nálož novinek, které vám zpříjemní dlouhé cesty, chvíle volna nebo zabaví ty nejmenší, bude-li to potřeba. Můžete se těšit na rodinné filmy i komedie, dramata i dobrodružné podívané nebo další nálož zahraničního Love Islandu. A chybět nebude ani kriminální minisérie z dílny Voyo Originál, která vám nabídne neotřelý pohled na hrůznou kauzu Kramný.

1. Gump – pes, který naučil lidi žít Byť je pes nejlepším přítelem člověka a nespočtu z nás tito čtyřnozí mazlíčci přinášejí do světa radost i lásku, vidět svět z psího pohledu nikdo neumíme. Nyní vám však tuto výjimečnou příležitost dá toulavý pes Gump. Právě skrz něj budete moci sledovat cestu psa za svým opravdovým štěstím, které může najít jen po boku toho správného člověka. A také o tom, co všechno se skrývá v duši každého psa včetně toho vašeho, kterého možná máte sami doma. Ač si to totiž možná někteří neuvědomujeme, jsme to právě my a náš svět, kdo jsme pro všechny pejsky zdrojem domova, lásky, bezpečí, síly, ale i bolesti a smutku. Rodinná podívaná se skvělým obsazením Gump na Voyo dorazí hned 1. července. 2. Co jsme komu udělali? Konzervativní a tradičně založení manželé Claude (Christian Clavier) a Marie (Chantal Lauby) jsou silně věřícími katolíky a váženými občany. Ve stejném duchu se pak snažili vychovat i své čtyři dcery, které přirozeně chtějí také dobře a vhodně provdat. Jenže dnešní moderní doba jejich hodnotám v mnoha případech tak trochu hází klacky pod nohy. Například v podobě multikulturalismu či tolerance k jiným náboženstvím, které se zalíbí i jejich dcerám. Než se manželé nadějí, čekají je velmi náročné dcery – tři z dcer se totiž zamilovaly do muslima, Žida a Číňana. Uklidňuje je aspoň fakt, že nejmladší dcera si chce vzít Charlese, na první pohled stejně založeného, spořádaného katolíka. Jenže všechno není tak, jak se zdá. Francouzská komedie Co jsme komu udělali bude na Voyo k dispozici od 3. července.

Dvojice kamarádů Shoky (Štěpán Kozub) a Morthy (Jakub Štáfek) se zná už od školy a podařilo se jim stát vcelku úspěšnými youtubery. Jenže Morthyho už točení dětinských videí pomalu přestává bavit, zejména kvůli vlivu své partnerky Sáry, která je influencerka a má velké ambice. Když po jednom z videí oba autoři sklidí vlnu kritiky a navíc si vyslouží veřejně prospěšné práce, vypadá to na konec jejich společného natáčení. Rozhodnou se však aspoň ještě pro jednu poslední velkou akci, aby si na závěr své kariéry napravili reputaci. Vzniká vskutku netradiční partička, která vyráží po dálnici D1 s jasným cílem – objasnit záhadu Devíti křížů. Jak to celé dopadne, se na Voyo dozvíte už 5. července.

Seriálové drama ze světa vrcholného tenisu, kde se nadějná sedmnáctiletá tenistka Justine Pearce (Ella Lily Hyland) zcela nečekaně pod vedením svého trenéra Glenna Lapthorna (Aidan Turner) dokáže probojovat až do semifinále French Open. Pak ale její skvěle rozjetou kariéru přeruší ošklivé zranění. O několik let později bývalá vycházející hvězda náhle vznáší velmi vážné obvinění právě proti svému trenérovi. Zároveň začíná pod vedením psychologa svou terapii, zatímco její bývalý kouč se právě snaží protlačit na vrchol další obří tenisový talent. Šestidílná série se premiéry na Voyo dočká 6. července.

Kdo by neznal biblický příběh o potopě světa a Noemově arše. Režisér Darren Aronofsky v roce 2014 přinesl moderní a zatím poslední zpracování této legendy s hvězdným obsazením. Noe má ve svých snech neustále vidinu obří záplavy, která zničí všechen život na světě, a tak se rozhodne vybudovat archu, aby zachránil nejen svou rodinu, ale i všechna zvířata. Zlý Tubal-cain však chce archu využít pro sebe a svou armádu. Jako zachránce všeho tvorstva Noe se představuje oscarový Russell Crowe a v dalších rolích nechybí třeba Jennifer Connelly, Ray Winstone, Emma Watson nebo Anthony Hopkins. Noemova archa na Voyo připluje 7. července.

Ani červencová nabídka se neobejde bez premiéry pod hlavičkou Voyo film. Tu 13. července obstará česká komedie Sladký život o hokejové hvězdě a mistrovi světa Rosťovi Beranovi (Vladimír Polívka). Ten má vše, co si hokejista jen může přát – dostatek peněz na přepychový život, úspěch na ledě a tím pádem i zástupy fanoušků. Jenže jednoho dne zkolabuje. Nikoli na ledě, ale v posteli, kde se zrovna nachází s půvabnou blondýnou. Kariéra je rázem fuč a namísto tučných příjmů Rosťovi zůstávají jen dluhy a medaile pro mistra světa. Bývalé hokejové hvězdě nezbývá nic jiného, než v sobě najít sílu začít opět od nuly a po letech naplněných jen hokejem a hýření okusit život běžných smrtelníků. Povedenou hokejovou komedii si na Voyo budete moci pustit od 13. července.

Mladá Clarissa sice ztratila svou matku Sáru, ale je odhodlána dokončit její nikdy nesplněný sen a otevřít si v Londýně svou úspěšnou pekárnu. Sama to však nezvládne, a tak si k ruce najde matčinu kamarádku Isabellu. Ráda by do projektu zapojila i svou babičku Mimi, avšak velmi dlouho už s ní nepromluvila ani slovo, takže není jisté, zda se jí tuto zpřetrhanou rodinnou vazbu podaří obnovit. Clarissa je však odhodlána dotáhnout matčinu velkou touhu do konce a uctít tím zároveň její památku. Komediální drama, které si užijí nejen milovnice pečení, na Voyo dorazí 14. července.

A nyní něco ze serióznějšího soudku. Mimořádný zájem diváků o kriminální žánr letos na Voyo jasně dokázaly úspěšné série Metoda Markovič: Hojer nebo dokumentární minisérie Případ Stodolovi. V červenci z produkce Voyo Originál dorazí do naší nabídky Kauza Kramný, v níž vás čeká detailní pohled na případ Petra Kramného. Ten si aktuálně odpykává trest za vraždu své manželky a dcery během jejich společné dovolené v Egyptě v roce 2013. Ke kauzu, která dodnes budí otázky i emoce, se v pětidílné sérii vyjádří příbuzní manželů, jejich blízcí přátelé, právníci, znalci a nakonec i samotný odsouzený Petr Kramný. Neotřelý a hlavně nebulvární pohled na celou kauzu dává možnost udělat si na celý případ, který svého času rozdělil společnost, definitivní názor. Kauza Kramný na Voyo dorazí 19. července.

Kateřina Čechová (Aňa Geislerová) to dokázala! Stala se vůbec první prezidentkou v historii České republiky. Aktuálně má za sebou první rok svého mandátu a na vlastní kůži pociťuje neustálý časový přes i na minuty rozvržený program hlavy státu, v němž na volný čas ani odpočinek zpravidla moc času nezůstává. Jednoho večera se paní prezidentka rozhodne v dokonalém převleku z Hradu vyklouznout a trochu si odpočinout mezi běžnými lidmi. Potkává sochaře Petra (Ondřej Vetchý), který ji zaujme natolik, že kvůli němu začne ze svého sídla prchat každý večer. Až jsou jednou její noční výlety odhaleny a nastává boj, v němž si Kateřina musí vydobýt své právo na kousek normálního života i lásku. Romantická komedie Prezidentka se v naší online nabídce objeví už 20. července.

Na milovníky kriminálek čeká kromě Případu Kramný z dílny Voyo Originál v červenci také britská trojdílná série Vraždy v Pembrokshire. V něm vás čeká složité a v mnoha ohledech netradiční pátrání po nejbrutálnějším vrahovi v dosavadních dějinách anglického Walesu. Vše v roce 2006 odstartovalo rozhodnutí zdejšího vrchního inspektora Steva Wilkinse (Luke Evans) otevřít znovu dva dříve odložené případy vražd, k nimž došlo v osmdesátých letech. Díky novým vyšetřovacím metodám inspektor se svými spolupracovníky nachází stopy DNA, které by jim mohly pomoci zjistit, zda pachatel, kterému se mezitím blíží konec trestu za jiný zločin, není zodpovědný za další mrtvoly a neměl by raději zůstat i nadále za mřížemi. Vraždy v Pembroke na Voyo dorazí 21. července.

V červenci také přidáme další řadu animovaného pořadu pro nejmenší, který je lehce netradičně v anglickém jazyce, a může tak vašim ratolestem pomoci s přirozenou výukou tohoto jazyka. Děti budou sledovat šestiletou Miu, jak se svou rodinou i kamarády poznává svět nejen pomocí slov, ale také písniček, a dokonce i kouzel. Chcete-li tedy svým ratolestem už od útlého věku vštěpovat základy anglického jazyka, Little Baby Bum vám určitě přijde vhod. Třetí řada animované série bude na Voyo k dispozici již od 22. července.

Billy (Vince Vaughn) a Nick (Owen Wilson) se už pěknou řádku let živí podomním prodejem všeho možného. Mezitím své prodejní strategie vypilovali k dokonalosti, avšak i přesto nakonec skončili bez práce. Rozhodnou se proto zkusit štěstí ve zcela novém oboru a hlásí se jako stážisti do technologické společnosti Google. Zde je mezi mladými „ajťáky“ jakožto typické „boomery“ čeká velmi náročný úkol – znovu si od úplné nuly vybudovat kariéru. Aby však vůbec dostali šanci ve firmě začít pracovat, musí všem ukázat, že ještě nepatří do starého železa a zkušenosti z jejich předchozí profese dokáží využít i tady. Na Stážisty se na Voyo můžete těšit od 24. července.

Co by to bylo za léto bez reality show plné lásky, vztahů, intrik a vášně. Přesně to vám nabídne čtvrtá řada populární seznamovací reality show Love Island až z daleké Austrálie. Stejně jako v případě česko-slovenské verze se i zde diváci skrz příhodně umístěné kamery vydají do luxusní letní vily s bazénem a krásnými výhledy, a to na pro Australany relativně vzdálené Mallorce. Zde čeká mladé a krásné soutěžící nejen možnost vzájemně se spárovat a najít opravdovou lásku, ale také zvítězit a odvézt si domů tučnou výhru 50 tisíc dolarů, tedy v přepočtu bezmála 1,2 milionu korun. Pro to však budou muset mimo jiné plnit všemožné úkoly i výzvy a přežít nemilosrdné hlasování diváků i ostatních obyvatel o to, kdo by měl ostrov opustit. Love Island Austrálie se svou čtvrtou řadou na Voyo dorazí 27. července.