Na iPhonech se nejspíš již brzy opět objeví Fortnite! A nejen ten

Fanoušci jedné z nejpopulárnějších her posledních let si ji po několikaleté odmlce velmi pravděpodobně co nevidět užijí na iPhonech. Řeč je konkrétně o fenoménu jménem Fortnite z dílny vývojářského studia Epic Games. Právě tato hra totiž na iPhonech v současnosti poté, co ji Apple smazal kvůli porušení pravidel App Store ze strany vývojářů, žalostně chybí. To se ale alespoň v Evropské unii co změní.

Když před pár měsíci Apple oficiálně oznámil, že na iPhonech v Evropské unii umožní kvůli novému zákonu o digitálních trzích instalaci aplikací i z jiných zdrojů než je App Store, bylo to právě studio Epic Games, které mezi prvními oznámilo, že díky této novince dostane Fortnite zpět na iPhony. A tak se i děje. Jelikož jsou nyní podmínky pro distribuci aplikací nastaveny daleko benevolentněji než tomu bylo dříve a pro jejich instalaci na iPhony stačí mít „jen“ notářské ověření ze strany Applu, které spočívá ve zlomku toho, co Apple vyžaduje standardně pro aplikace umístěné v App Store, Epic Games bude mít ve výsledku podstatně „rozvázanější“ ruce ohledně nejen distribuce aplikace, ale i platebního systému.

Chvíli to sice trvalo, ale nyní vývojáři z Epic Games oznámili, že předložili Applu Fortnite k notářskému ověření, přičemž jakmile jej od něj dostanou, hru budou moci na iPhonech znovu vydat. A nejen to. Ověřován je totiž i nový obchod Epic Games Store, skrze který bude distribuován nejen Fortnite, ale do budoucna i další hry jak z dílny Epic Games, tak i z dílny jiných vývojářů, kteří se s Epic Games dokáží dohodnout na podmínkách distribuce. A jelikož v současnosti jakýkoliv zajímavější alternativní obchod na iPhonech zatím chybí, dost možná nás v tomto směru čeká opravdu velký krok vpřed.