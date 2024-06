Sháníte nový oblek? Jeden legendární po Stevu Jobsovi je zrovna na prodej, bude vás ale stát balík

Přemýšlíte nad pořízením nového obleku ať už na svatbu, do práce, na ples či pro jinou příležitost? Pokud chcete jít v tomto směru takříkajíc proti proudu, máme pro vás tip na kousek, který rozhodně stojí za to. Do aukce totiž míří slavná oblek Steva Jobse, který měl na sobě při propagaci Macu v lednu 1984. Odhadovaná cena? Přes 30 000 dolarů, tedy asi kolem 700 000 Kč.

100% cupro oblek má tenké svislé pruhy, dvě přední kapsy, jednu náprsní kapsu, tři vnitřní kapsy, šedé knoflíky, krémovou podšívku ze směsi hedvábí, štítek velikosti „39/49.“ Spolu s párem odpovídajících společenské kalhoty, velikost 39L,“ jej lze sehnat na aukčním seznamu Julien’s Auctions. Jako bonus k němu dostanete vintage sponu Apple Macintosh, který byl nalezen v kapse obleku. Co zde naopak chybí, je bílá košile, kterou měl Jobs na fotce v obleku na sobě. A pokud by vám náhodou nesedla modrá barva, vězte, že do aukce míří i další kousky ze Jobsova šatníku v čele s hedvábnou kravatou Polo Ralph Rauren s vyvolávací cenou 2000 dolarů.

Jobsův oblek lze zakoupit zde