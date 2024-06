Rozměry Apple Watch X jsou venku! Známe dokonce i přesnou úhlopříčku

Před pár hodinami se na světlo světa dostaly první CAD nákresy chystaných Apple Watch Series 10 či chcete-li X. Ty zveřejnil konkrétně portál 91mobiles, který kromě nich přidal taktéž informace o přesných rozměrech těla hodinek i jejich úhlopříčce. Díky tomu si tak můžeme již nyní udělat představu o tom, co nás vlastně čeká.

Jak rozměry, tak úhlopříčka hodinek jsou do značné míry zajímavé. To proto, že se dle nich hodinky mírně rozměrově zvětší, zato však displej naroste výrazně. Ostatně níže naleznete přesné rozměry i s porovnáním se stávajícími modely, které jsou nyní dostupné na trhu.

Rozměry

Apple Watch Series 9 : 45 x 38 x 10,7 mm (při 45 mm verzi)

: 45 x 38 x 10,7 mm (při 45 mm verzi) Apple Watch Ultra 2 : 49 x 44 x 14,4 mm

: 49 x 44 x 14,4 mm Apple Watch Series X: údajně 46 x 38,7 x 11,6 mm

Úhlopříčka displeje

Apple Watch Series 9 : 1,7“

: 1,7“ Apple Watch Ultra 2 : 1,9“

: 1,9“ Apple Watch Series X: údajně 2“

Jak tedy můžete sami vidět, i přesto, že by se měly Apple Watch X zvětšit jen nepatrně, jejich úhlopříčka by měla poposkočit z 1,7″ na 2″, což by znamenalo, že budou mít při zachování menšího těla než které nabízí Apple Watch Ultra oproti nim větší displej. Toho by měl Apple docílit zejména nasazením ultratenkých rámečků kolem displeje, jelikož právě v tomto směru má Apple zatím solidní rezervy. Sluší se nicméně dodat, že valná většina dosavadních úniků informací tvrdila, že se Apple Watch X designově citelně změní a to například přidáním bočního akčního tlačítka, zúžením těla či mírným „zhranatěním“. Dnešní únik však tyto věci absolutně nereflektuje a proto je velkou otázkou, co si o něm vlastně myslet.