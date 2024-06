Apple prozradil, kdy vydá iOS 18 Beta 2!

Dnes večer tomu budou přesně dva týdny od chvíle, kdy Apple světu poprvé odhalil iOS 18 a poté uvolnil první vývojářské beta verze, skrze které si mohou nový systém uživatelé vyzkoušet. Pokud se mezi testery řadíte i vy, dost možná vyhlížíte vydání 2. bety iOS 18, která přinese na iPhony jednak další novinky, ale taktéž opravy chyb, které sužovaly 1. betu iOS 18. A my nyní díky Applu víme, kdy se tak stane.

Portálu The Verge se podařilo získat vyjádření Applu ohledně plánovaného vydání iOS 18 Beta 2. To má proběhnout dnes večer s tím, že v systému dorazí zrcadlení iPhonu na Mac a SharePlay sdílení obrazovky. Bohužel se však těchto novinek ani v rámci bety nedočkají jablíčkáři z Evropské unie, jelikož je zde Apple údajně kvůli zákonu o digitálních trzích nemůže spustit, jak sám v pátek oznámil. I přesto se však instalace 2. bety iOS 18 už kvůli výše zmíněným opravám chyb rozhodně vyplatí. K vydání by mělo dojit klasicky kolem 19:00 našeho času.