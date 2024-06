Sháníte skutečně netradiční artefakt Applu? Máme ho pro vás, ale připravte si balík

Pokud jste sběratelé všeho, co souvisí s Applem, pak pro vás máme netradiční artefakt, který rozhodně ještě ve své sbírce nemáte. Zapomeňte na podpis Steva Jobse, trička, nerozbalený první iPhone nebo podobné hlouposti. Tohle je něco, po čem zkrátka touží každý milovník Applu. Jedná se totiž o desku, která visela v sídle společnosti Apple v Corku v Irsku. Cedule pochází z počátku 90. let, kdy zde Apple začal mít svoji evropskou centrálu. Jedná se o hlášení o vypnutí a vedoucí týmu zodpovídá za to, že došlo k provedení všech níže uvedených procesů, což potvrzuje svým podpisem.

O tom, že se podle prodávajícího na eBay jedná o skutečně exkluzivní kousek, svědčí cena, kterou za tuto ceduli požaduje. Jde totiž o rovných 1950 liber bez jakékoli možnosti dražit v aukci. Zkrátka jediná možnost je Buy it now, tedy koupit za plnou cenu. Pokud vám tedy ve sbírce chybí podobná záležitost, nyní máte příležitost ji získat.