Televize TCL lze s tímto slevovým kódem získat u TSBOHEMIA.CZ o 15 % levněji

Komerční sdělení: Letošek je sportovními fanoušky označován za sportovní superrok. To proto, že se v něm konalo Mistrovství světa v hokeji, nyní se hraje fotbalové EURO, již relativně brzy pak začne letní olympiáda a to vše prolínají tradiční sportovní svátky typu finále Ligy mistrů či NHL, velkolepé UFC turnaje, závody F1 a tak podobně. Pokud jste tedy i vy sportovními fanoušky, kteří si nechtějí nechat žádný z vrcholů letošního roku ujít, máme pro vás super zprávu. TSBOHEMIA.CZ totiž dnes odpálila slevy na skvělé televize TCL.

Princip slev na TCL televize u TSBOHEMIA.CZ je naprosto jednoduchý. Stačí zadat slevový kód TV-TCL-15 a sleva 15 % je ode dneška až do 30. června vaše. A že je ho co stát. Srazit lze takto i ceny těch nejlepších televizí v nabídce prodejce. Velkým plusem je zde pak bezesporu i to, že po registraci produktu na něj dostanete slevu 5 let, takže pokud by se vám v tomto období jakkoliv porouchala, bude-li se jednat o problém spadající do záruky, budete mít díky pětileté záruce nulové starosti. TCL televize však nenadchnou jen příznivou cenou, která je díky slevovému kódu ještě zajímavější, či pětiletou zárukou. Jejich majitelé si u nich totiž nemohou vynachválit ani obrazovou kvalitu či design, který je zejména díky velmi úzkým rámečkům vskutku nadčasový.

Televize TCL se slevou seženete zde