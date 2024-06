Jak rychle pořídit video na iPhone? Víte, že s iPhone 11 a novějšími modely můžete nahrávat videa bez nutnosti přepínat do režimu videa? Funkce QuickTake umožňuje rychlé a snadné zachycení momentů v mžiku. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Pořízení videa na iPhone je snadné, ale s funkcí QuickTake je to ještě jednodušší a rychlejší. Tato funkce vám umožňuje nahrávat videa pouhým podržením tlačítka spouště v aplikaci Fotoaparát, bez nutnosti přepínat do jiného režimu. Je to ideální pro zachycení spontánních momentů, ať už se jedná o sportovní akci, vtipné video s přáteli nebo roztomilé momentky s dětmi.

Jak rychle pořídit video na iPhone

Pokud chcete na iPhonu rychle zahájit natáčení videa, postupujte podle následujícího návodu.

Otevřete aplikaci Fotoaparát.

Udržte stisknuté tlačítko spouště. Začne se nahrávat video.

Pro nepřetržité nahrávání posuňte tlačítko spouště doprava. Tlačítko se natáhne a objeví se ikona visacího zámku. Po zaškrtnutí ikony se tlačítko uzamkne a vy můžete natáčet tak dlouho, jak potřebujete.

Během nahrávání můžete pořídit fotografii klepnutím na tlačítko spouště.

Pro ukončení nahrávání klepněte na tlačítko nahrávání pod hledáčkem.

Po natočení videa je můžete upravit v aplikaci Fotky. Můžete oříznout, oříznout, přidat filtry a mnoho dalšího. Funkce QuickTake na iPhone 11 a novějších modelech je skvělý způsob, jak rychle a snadno pořídit videa. Díky své jednoduchosti a intuitivnímu ovládání je ideální pro zachycení všech vašich každodenních momentů. Vyzkoušejte ji a uvidíte, jak vám usnadní pořizování videí.