Apple nečekaně oznámil ukončení jedné z jeho služeb!

Ne každé službě Applu se daří natolik, že má smysl její provoz. Ty, které nedávají v tomto směru smysl prakticky nulový, pak kalifornský gigant bez milosti ukončuje, což se stane i později v letošním roce s Apple Pay Later – tedy službou, v rámci které si mohli američtí jablíčkáři de facto na splátky koupit některé produkty s tím, že při jejich převzetí nezaplatili nic a vše dopláceli postupně v horizontu dalších měsíců.

Apple oznámil plány na ukončení Apple Pay Later skrze vyjádření zaslané portálu 9to5mac, ve kterém informuje o tom, že jedním z důvodů ukončení služby je fakt, že jablíčkáři budou mít od letošního podzimu nové možnosti splátkových nákupů prostřednictvím kreditních a debetních karet, jejichž podpora dorazí do Apple Pay. Apple Pay Later by proto již nemělo takový smysl, jaký mělo po svém oznámení, kvůli čemuž se jej tak Apple rozhodl odpískat. Od včerejšího večera tak již přestala služba tyto nákupy umožňovat, avšak samozřejmě s tím, že kdo v rámci Apple Pay Later nakoupil v předešlých týdnech či měsících a nyní mu tedy běží splátkový systém, vše doplatí podle původních podmínek.

Oficiální vyjádření Applu ohledně zrušení Apple Pay Later pro portál 9to5mac zní takto:

„Od letošního roku budou mít uživatelé po celém světě při placení přes Apple Pay přístup k půjčkám na splátky nabízeným prostřednictvím kreditních a debetních karet i věřitelů. Se zavedením této nové globální nabídky splátkových úvěrů již nebudeme nabízet Apple Pay Later v USA. Nadále se soustředíme na to, abychom našim uživatelům poskytli přístup ke snadným, bezpečným a soukromým možnostem plateb pomocí Apple Pay, a toto řešení nám umožní ve spolupráci s bankami a věřiteli, kteří podporují Apple Pay, přinést flexibilní platby více uživatelům na více místech po celém světě.“

Poměrně zajímavé je, že Apple Pay Later odstartovalo v USA teprve loni v říjnu, byť po relativně dlouhém testování, které probíhalo od března 2023. Princip služby byl pak naprosto jednoduchý – cenu nákupu si mohli uživatelé rozdělit do čtyř stejných plateb, které spláceli po dobu 6 týdnů bez jakýchkoliv úroků a poplatků. Nakoupit takto šlo do 1000 dolarů a to i opakovaně, byť s tím, že každý nákup podléhal samostatné žádosti o úvěr a jejímu schválení. S trochou nadsázky se tedy dá v souvislosti s Apple Pay Later hovořit o jepičím životě.