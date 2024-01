7 funkcí iPhonu, které jsou stále dostupné jen v USA

Mysleli jste si, že jsou z hlediska funkcí iPhony v USA a v České republice zcela stejné? V následujících řádcích vás přesvědčíme o opaku. Existuje totiž hned 7 poměrně zásadních funkcí, které jsou k dispozici jen a pouze pro americké jablíčkáře, zatímco zbytek světa si o nich může nechat jen zdát. Které to jsou?

Apple Card

Přestože byla Apple Card světu poměrně velkolepě představena již v roce 2019, do dneška se za její hranice nepodívala. Tuto kreditku lze kompletně spravovat ve Wallet, nicméně k dispozici je i fyzická verze pro platby v obchodech, ve kterých nepřijímají bezkontaktní platby. Super je, že karta nemá žádné poplatky nad rámec úroku a nabízí až 3% cashback z nákupů. Pro fanoušky kreditek tedy určitě zajímavá volba.

Spořící účet Apple Card

S Apple Card je úzce provázána i další funkce, kterou si u nás neužijeme a tou je spořící účet vázaný právě na Apple Card. Ten funguje jednoduše tak, že peníze uložené na něm jsou zhodnocovány úrokem 4,15 %, přičemž vše probíhá bez poplatku, minimálních vkladů či požadavku na minimální zůstatek. Jedná se tedy o zajímavou, ale hlavně jednoduchou formu, jak nechat své peníze vydělávat, byť relativně pomalým tempem.

Apple Pay Later

Kromě spořícího účtu k Apple Card spustil Apple letos taktéž službu Apple Pay Later. Jak již její název napovídá, funguje na principu „koupit nyní, zaplatit později“ s tím, že nákup si mohou uživatelé rozdělit de facto na splátky do čtyř stejných plateb během následujících šesti týdnů po koupi bez úroku nebo poplatku. Fajn je, že lze takto nakoupit až za 1000 dolarů a to na většině webů a aplikací, které přijímají Apple Pay.

Apple Cash

Zatímco absence tří výše zmíněných funkcionalit iOS mrzet až tak nemusí, Apple Cash dříve známé jako Apple Pay Cash rozhodně zabolí. Tato vychytávka totiž umožňuje uživatelům posílat přes iMessage peníze či je přijímat s tím, že si je následně ukládají na svůj bankovní účet a jsou s nimi samozřejmě schopní platit dále třeba přes Apple Pay. Zkrátka a dobře, jedná se o zjednodušený převod probíhající přes nativní řešení Applu. Efektivní i efektní.

Občanky a řidičáky v Peněžence

Zatímco v České republice si budeme muset stáhnout kvůli občance a později i řidičáku, průkazkám zdravotních pojišťoven a tak podobně samostatnou aplikaci eDoklady, Apple umožňuje průkazy ukládat do Wallet. Konkrétně od loňského roku podporují některé státy v USA nahrání řidičáků či občanek přímo do Peněženky v iPhonu či Apple Watch s tím, že je tamní úřady uznávají stejně jako jejich fyzické verze. Jedná se tedy opět o vynikající využití nativního řešení, které je spolehlivé, rychlé a bezpečné. Sluší se nicméně jedním dechem dodat, že i v USA je tato funkce zatím dostupná jen v hrstce států, byť do budoucna se má rozšířit ve velkém. Vše záleží hlavně na zákonodárcích.

Satelitní SOS asistence pro řidiče

Přestože na našem území stále čekáme i na „pouhé“ spuštění podpory satelitního SOS, v USA jsou v tomto směru o krok dál. Od letošního podzimu zde totiž nabízí satelitní asistenční služby, díky kterým si lze přivolat asistenci k porouchanému vozidlu i z míst, která jsou mimo mobilní či datový signál. Díky tomu se tak využitelnost satelitní podpory iPhonů 14 (Pro) a 15 (Pro) opět zvýší.

Možnost nabíjet iPhone jen čistou energii

Poslední „US-only“ funkce dostupná jen v USA zklame primárně všechny tuzemské ekology. To proto, že americké iPhony nabízí v rámci nastavení nabíjení možnost aktivovat nabíjení jen v případě, že zrovna sítí proudí energie vyrobena čistými zdroji nebo chcete-li přesněji „elektřina s nižšími emisemi uhlíku“, jak sám Apple uvádí. Zavedením této novinky tedy Apple logicky bojuje proti uhlíkové stopě, což je rozhodně úctyhodné.