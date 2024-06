Jak na iPhonu změnit rychlost odpovědí Siri? Máte pocit, že Siri na vaše pokyny reaguje pomalu? Nebo naopak reaguje příliš rychle a vy nestíháte sledovat, co dělá? V obou případech si můžete rychlost reakce Siri na iPhonu upravit v nastavení Zpřístupnění. V tomto článku vám ukážeme, jak na to.

Siri je užitečná hlasová asistentka, která vám umožňuje ovládat iPhone hlasem. Někdy ale může být rychlost její reakce frustrující. Pokud reaguje pomalu, může to zdržovat. Naopak pokud reaguje příliš rychle, nestíháte sledovat, co dělá, a můžete ztratit část informací. Naštěstí si můžete rychlost reakce Siri upravit tak, aby vám co nejvíce vyhovovala.

Jak na iPhonu změnit rychlost odpovědí Siri

Pokud chcete na iPhonu změnit rychlost odpovědí Siri, postupujte podle následujícího návodu:

Otevřete na svém iPhonu Nastavení.

Klepněte na Zpřístupnění.

Vyberte Siri.

V sekci Rychlost odpovědi si vyberte požadovanou možnost:

Výchozí: Toto je výchozí nastavení Siri.

Pomalejší: Siri bude mluvit pomaleji.

Nejpomalejší: Siri bude mluvit nejpomaleji.

Můžete si také vyzkoušet různé rychlosti a zjistit, která vám nejvíce vyhovuje. K tomu jednoduše klepněte na tlačítko Přehrát ukázku vedle každé možnosti.

Fotogalerie iOS 16.2 Prizpusobeni odpovedi Siri 1 iOS 16.2 Prizpusobeni odpovedi Siri 2 iOS 16.2 Prizpusobeni odpovedi Siri 3 Vstoupit do galerie

Změna rychlosti odpovědí Siri je snadná a rychlá. V závislosti na vašich preferencích si tak můžete Siri přizpůsobit tak, aby vám co nejlépe vyhovovala a usnadnila vám používání iPhonu.