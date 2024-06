Starat se o baterii iPhonů 15 (Pro) bude díky iOS 18 ještě snažší!

Zdraví baterie iPhonů je vzhledem k tomu, jak finančně náročná je jejich výměna, mezi jablíčkáři velmi žhavé téma. Když proto Apple v loňském roce nasadil u iPhonů 15 (Pro) možnost nastavit si u nich nabíjení jen do 80 %, čímž by se měla životnost baterie jako takové prodloužit, mnozí jablíčkáři toto rozhodnutí velmi kvitovali. Našli se však i tací, kterým přišlo, že 80% nabití je sice na jednu stranu fajn, na druhou stranu jim však tato úroveň nabití nestačí na celodenní využívání a tak by rádi trochu víc, avšak ne přímo 100 %. A přesně tyto prosby nyní Apple vyslyšel.

Ve včera představeném iOS 18 totiž kalifornský gigant přináší na iPhony 15 (Pro) hned tři nové možnosti limitu nabíjení, kdy k 80% nabití přidává ještě 85%, 90% a 95% nabití. Uživatelé si tedy budou moci nastavit přesně tu úroveň nabití, která jim vyhovuje pro bezproblémové celodenní používání telefonu, a zároveň budou schopni alespoň mírně přispívat k udržení zdraví baterie jejich iPhonu, jelikož vše je lepší než nabíjet „do plna“ – tedy do 100 %. Aktivaci limitu nabíjení lze provést v Nastavení – Baterie – Optimalizace nabíjení.