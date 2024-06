6 nových funkcí iOS 18 a dalších systémů, které si v prvních betách nevyzkoušíte

Přepracovaný Mail

Velkého přepracování se v iOS 18 a iPadOS 18 dočkala aplikace Mail, která by měla dle slov Applu daleko lépe filtrovat a kategorizovat příchozí maily. Jednodušší by pak mělo být i vyhledávání jednotlivých mailů a tak podobně, což by mělo celkovou využitelnost aplikace jako takové zlepšit. Ani tento upgrade ale není v první betě iOS 18 k dispozici a ještě dlouho zřejmě nebude. Apple se totiž nechal slyšet, že aplikaci do iPhonů nasadí „později v tomto roce“ v některé z budoucích aktualizací iOS 18.