WWDC 2024 přinese představení zbrusu nové možnosti pro zabezpečení aplikací na iPhonu!

Již za pár hodin odstartuje WWDC 2024 svou úvodní Keynote, na které Apple představí to nejzajímavější, co bude mít veřejnost v následujících měsících k dispozici. Řeč je v první řadě o nových verzích operačních systémů v čele s iOS 18 či macOS 15, ale taktéž jako již tradičně o spoustě nových možností pro vývojáře, kteří budou díky nim schopni posunout své aplikace na novou úroveň. A právě z iOS 18, který je suverénně nejsledovanější novinkou z WWDC, unikly nyní další detaily.

Možná podoba iOS 18 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.59.36 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.59.22 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.59.04 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.58.55 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.58.45 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.58.17 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.59.49 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.57.09 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.56.48 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.56.32 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.56.21 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.56.10 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.55.59 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.55.44 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.55.33 Vstoupit do galerie

Podle zdrojů portálu 9to5mac má Apple u iOS 18 v plánu nasadit možnost uzamknout jednotlivé aplikace skrze Face ID, Touch ID či kódový zámek. Zamknout takto mají jít v první řadě nativní aplikace v čele s Mailem, Zprávami, Poznámkami, Telefonem, Fotkami Safari či Nastavením, avšak novinka má být testována i pro aplikace třetích stran a je proto pravděpodobné, že takto uzamknutelné budou i ty, což je rozhodně super. Přeci jen, po podobné formě uzamčení aplikací volají jablíčkáři již dlouhé roky a je na pováženou, že Apple tyto prosby ještě nevyslyšel. Respektive, jednotlivé poznámky v aplikaci Poznámky lze přes Face ID uzamknout i nyní a fotky ve Fotkách můžete zase skrýt přes album Skryté, nejedná se však ani zdaleka o tak komplexní řešení, kterým bude úplné uzamčení celé aplikace. V tomto směru by tedy bylo rozhodně na co se těšit a my jen doufáme, že se tak skutečně stane.