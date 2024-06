Takto vypadal první iOS na prvním iPhone

Vzpomínáte si ještě na to, jak vypadal první iOS? Vzpomínáte si vlastně na to, jak vypadal iOS až do verze iOS 7, která jako první přinesla kompletní změnu designu, jenž Apple provází do dnešního dne? Design prvního iOS, který provázel iOS až do verze iOS 7 navrhl Scott Forstall a využíval takzvaný skeumorfismus. Tím se označuje design, kdy se skutečné věci převádí do digitální podoby a i když může ikona iBooks vypadat v digitální podobě jakkoli, přesto využijete klasickou knihvnu, tak jak ji má většina z nás doma. iOS 7, který přešel ze skeumorfismu pak navrhl šéfdesigner Applu Jony Ive.

Na iPhonech 2G, které mám doma bohužel neběží zcela první verze iOS, ale iOS 3.1 (7C144), což byl nejvyšší iOS, který první generace telefonů od Applu podporovala. Z hlediska designu i drtivé většiny funkcí je však vše stejné jako u první verze iOS. Pojďte se podívat do naši galerie na to, jak vypadal iOS 3.1, ten který bylo možné nainstalovat na první iPhone 2G.