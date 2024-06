Pozor na vývojářskou betu iOS 18! Může být problémovější než kterákoliv předtím

Již dnes se světu představí nová generace operačního systému iOS doprovázená řadou dalších OS v čele s watchOS 11, macOS 15 či visionOS 2. Dost možná už si tedy brousíte zuby na to, až se večer po vydání první vývojářské bety pustíte do instalace tohoto operačního systému na váš iPhone, abyste si jej mezi prvními mohli vyzkoušet. Letos to však může být ještě horší nápad než v předešlých letech – tedy alespoň podle informací skvěle informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Důraz na widgety či uživatelské přizpůsobení Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.29.39 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.29.26 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.29.13 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.29.00 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.28.52 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.28.43 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.28.26 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.28.17 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.28.07 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.27.56 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.27.44 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.27.13 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.26.50 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.26.17 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.26.04 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.25.54 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.25.42 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.25.24 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.25.08 Snímek obrazovky 2024-02-15 v 10.24.50 Vstoupit do galerie

„Myslím si, že mnoho funkcí v první betaverzi iOS 18 je opravdu horkých (myšleno intenzivně rozpracovaných – pozn. red.) a že tato první betaverze bude obzvláště chybová. Někteří (zřejmě přímo vývojáři Applu, se kterými je Gurman dle všeho v kontaktu – pozn. red.) se vlastně diví, že první betaverze vyjde už zítra. Jak už jsem řekl, funkce umělé inteligence budou beta verzí – i při uvedení na trh na podzim,“ napsal konkrétně Mark na svůj účet na X. Zdá se tedy, že letos víc než kdykoliv předtím bude platit to, že do instalace vývojářských bet by se měli pustit skutečně jen ti uživatelé, kteří je buď potřebují pro testování svých aplikací, nebo minimálně dobře ví, co dělat, když se se softwarem dostanou do problémů.