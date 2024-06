Apple vypnul Online Store! Připravuje jej na představení iOS 18

Před malou chvílí vypnul Apple podle očekávání svůj Online Store po celém světě. Pokud tedy nyní jeho webový obchod navštívíte a proklikáte se až k samotným produktům, místo výběru jejich typů se setkáte s hláškou „Budeme zpátky co nevidět. Právě Apple Store aktualizujeme. Přijď se brzo podívat.“ Tento krok si vzhledem k dnešní Keynote vyložit jediným způsobem – Apple do něj nyní vkládá veškeré nové softwarové produkty a po Keynote jej znovu spustí. A o co že by se vlastně mělo jednat? Samozřejmě o iOS 18, macOS 15 a další nové softwary, potažmo jejich části. Je tedy rozhodně na co se těšit!