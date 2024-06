Call of Duty: Black Ops 6 oficiálně představeno!

Call of Duty: Black Ops 6 je oficiálně oznámeno! Microsoft, který nedávno dokončil koupi vydavatelství Activision Blizzard, jej totiž na své dnešní prezentaci před malou chvílí odhalil. S trochou nadsázky se však dá říci, že se vlastně o žádné překvapení nejedná. Již v předešlých dnech totiž vypustil řadu indícií, které naznačovaly nejen dnešní představení, ale taktéž zasazení do doby studené války v době konfliktu v Perském zálivu. Na to, jak bude nový díl Call of Duty vypadat, se pak můžete podívat níže.

Activision svou novinku popisuje takto: „Zatímco válka v Perském zálivu je středem pozornosti celého světa, do nejvyšších pater CIA pronikla temná tajná síla, která označuje každého, kdo se postaví na odpor, za zrádce. Vyhnán ze své agentury a země, která je kdysi oslavovala jako hrdiny, se veterán Black Ops Frank Woods a jeho tým ocitají v honbě za vojenskou mašinérií, která je stvořila.

Kampaň Black Ops 6 nabízí dynamickou hratelnost v každém okamžiku, která zahrnuje různé herní prostory s velkolepými scénami a akčními momenty, loupežemi s vysokými sázkami a špionážními aktivitami v utajení. V multiplayeru Black Ops 6 si hráči při spuštění hry vyzkouší své schopnosti na 16 nových mapách, včetně 12 základních map 6v6 a 4 map Strike, které lze hrát 2v2 nebo 6v6. Kromě toho se hráči dočkají návratu tradičnějšího systému Prestige, který bude větší a odměňovanější než kdy dříve. Do hry Black Ops 6 se také vrací oblíbený režim Round-Based Zombies, ve kterém hráči při spuštění hry likvidují hordy nemrtvých na dvou zbrusu nových mapách. Po spuštění se hráči mohou těšit na ještě více vzrušujících map a převratných zážitků, které se objeví jak v režimu pro více hráčů, tak v režimu Zombies.“

Hra by měla podle dostupných informací vyjít ve druhé polovině října na všechny klasické platformy – tedy na PC, PS 4 a 5 a Xbox One/Series. Fanoušky Xboxu pak potěší to, že hra bude hned od prvního dne v Game Passu.