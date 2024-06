Věděli jste, že se na WWDC vstupenky dříve prodávaly? Takto rychle je dokázal Apple vyprodat

Zatímco v současnosti se vstupenky na vývojářskou konferenci WWDC losují z přihlášených vývojářů, kterým stačí pro přihlášení se do slosování jen vlastnit vývojářský účet za 99 dolarů ročně, v minulosti tomu tak nebylo. Do roku 2013 se totiž vstupenky na WWDC prodávaly, takže kdo se chtěl akce zúčastnit, nemusel spoléhat na štěstí, ale stačilo mu jeden lístek koupit. Co naplat, že byla jeho cena 1599 dolarů, tedy v přepočtu s dnešním kurzem 36 400 Kč. Vyprodáno bývalo v posledních letech tohoto vstupenkového systému velmi rychle.

Historie WWDC sice sahá až do roku 1983, valná většina fanoušků Applu však vnímá „jen“ novější historii této události. A je to možná trochu škoda. Například v roce 2008 zde totiž Apple ukázal iPhone 3G, o dva roky později si tu pak svou premiéru odbyl iPhone 4 a v roce 2013 se zde zase blýskl MacBook Air. Právě rok 2008 nicméně dost možná zájem o WWDC pomohl nakopnout, což ostatně naznačuje i analýza zpracovaná Joem Rossignolem z portálu MacRumors. Ten zapátral v minulosti prodejů vstupenek na WWDC a zjistil, že právě od roku 2008 se rychlost jejich vyprodání markantně měnila. Konkrétně takto:

2008: Vstupenky se vyprodaly za 2 měsíce

2009: Vstupenky se vyprodaly za 1 měsíc

2010: Vstupenky se vyprodaly za 8 dní

2011: Vstupenky se vyprodaly za méně než 12 hodin

2012: Vstupenky se vyprodaly za méně než 2 hodiny

2013: Vstupenky se vyprodaly za méně než 2 minuty

Právě vzhledem k zájmu o událost se proto Apple rozhodl, že od roku 2014 bude vstupenky na akci losovat, čímž ji učinil ve výsledku ještě exkluzivnější a lákavější. Tisíce vývojářů proto každoročně doufají v to, že je Apple v losování vybere a oni se podívají do Apple Parku, což se ostatně loni povedlo i nám.