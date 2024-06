Žádanky k lékařům budeme mít brzy v mobilech!

Doba papírových žádanek na odborná vyšetření se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci. Ministerstvo zdravotnictví se totiž chystá již příští jaro spustit pilotní projekt pro žádanky v mobilu, díky čemuž tak právě potřeba jejich papírové verze konečně odpadne. S informací přišly konkrétně Seznam Zprávy, kterým tyto plány potvrdil ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltýn.

Princip elektronických žádanek na odborná vyšetření by měl být ve výsledku naprosto jednoduchý a velmi podobný již fungujícím ereceptům. Lékař by tedy v počítači vyplnil elektronickou verzi žádanky, která by byla následně zaslána pacientovi ať už do aplikace EZKarta, která nedávno nahradila covidovou Tečku, nebo do SMS zprávy. Pacient by následně už jen u odborníka žádanku s QR kódem či číslem ukázal, čímž by nárok na vyšetření potvrdil a bylo by hotovo. To ale není vše. Do budoucna by totiž mohly elektronické žádanky způsobit malou revoluci v čekacích dobách na vyšetření, které jsou v současnosti u některých typů velmi dlouhé.

Mohlo by vás zajímat Techničák v mobilu: Tato aplikace vám umožní „nahrát“ velký TP do vašeho iPhone! Ostatní články Jiří Filip 23. 1. 2024

„Kdybych například poslal pacienta na magnetickou rezonanci, pojišťovna by viděla, kdy byl poslán, kdy byl objednán a kdy bylo vyšetření provedeno. Odhalily by se tak nejen volné kapacity, ale i místa, kde dostatečná kapacita není,“ řekl Seznam Zprávám konkrétně předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, avšak s tím, že vše samozřejmě závisí z velké míry i na tom, aby měli poskytovatelé zdravotních služeb online objednávkový systém, což v současnosti není vůbec standardem. „Technicky to ale možné je,“ uzavřel Šonka. Pokud se tedy vše podaří Ministerstvu zdravotnictví dotáhnout ke zdárnému cíli, na magnetické rezonance či jiná vyšetření, na které je nyní třeba čekat dlouhé týdny, by se tak mohli začít pacienti dostávat jednak jednodušeji a jednak rychleji, což je pro léčbu mnoha nemocí klíčové.