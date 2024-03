EZKarta: Ministerstvo zdravotnictví vydalo novou aplikaci! K čemu slouží?

Se státními aplikacemi se v poslední době roztrhl pytel. Poté, co vyšly eDoklady následované eTechničákem totiž vypustil nyní stát další vlaštovku pro iOS a Android. Ta nese název EZKarta, stojí za ní Ministerstvo zdravotnictví a má suplovat fyzický očkovací průkaz.

Ministerstvo zdravotnictví píše na oficiální stránce aplikace toto: „EZKarta je novou mobilní aplikací, která má za cíl přiblížit digitální služby resortu občanům. První zásadní službou, kterou nabízí, je očkovací průkazka občana. Cílem je postupně nabízet v EZKartě občanům další služby a informace, které se týkají péče o zdraví každého občana.“

V popisu aplikace v App Store a Google Play pak stojí toto:

Aplikace EZKarta je rozšířena o funkcionalitu digitální Očkovací průkaz

Očkovací průkaz se vztahuje vždy k osobě přihlášené na daném zařízení a po udělení mandátu, je možné nahlížet na očkovací průkaz třetích osob

S pomocí aplikace EZKarta je možné sdílet svůj Očkovací průkaz formou PDF nebo digitálně s lékařem

Z důvodu zabezpečení nové verze aplikace EZKarta je vyžadováno vždy přihlášení přes Identitu občana

Že jste o plánech na aplikaci EZKarta v předešlých týdnech či měsících neslyšeli a je pro vás její nynější vydání tedy překvapivé? Ale kdepak! Velmi pravděpodobně jste o ní slyšeli a jen si nyní nejste schopni vše spojit – jedná se totiž o přejmenovanou a přepracovanou aplikaci Tečka, která sloužila pro ukládání očkovacích certifikátů v době pandemie COVID-19. Právě o jejím přeměněním na očkovací průkaz stát v předešlých měsících poměrně nahlas hovořil a nyní se tak stalo. Vše ale poměrně překvapivě proběhlo v naprosté tichosti a kdybych neměl sám Tečku ještě nyní ve svém iPhonu nainstalovanou a ta si tedy včera večer nevyžádala update právě na EZKartu, vůbec bych nevěděl, že něco takového vyšlo.

Bude velmi zajímavé sledovat, jakým směrem se bude aplikace do budoucna rozvíjet, potažmo jak užitečná vlastně bude. Pravdou však ve výsledku je, že nepřináší nic, co by nebylo možné již nyní. Očkovací průkaz si lze totiž v elektronické verzi prohlédnout už poměrně dlouho skrze webové stránky ocko.uzis.cz, na které se přihlašuje skrze Identitu občana. Novou aplikaci tedy určitě nejde brát stejně jako třeba nedávno spuštěnou digitální občanku, jelikož se jedná jen o další ze způsobů, jak se k očkovacímu průkazu dostat z mobilu.

