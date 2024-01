Techničák v mobilu: Tato aplikace vám umožní „nahrát“ velký TP do vašeho iPhone!

Řidiči si od začátku roku 2024 zvykají na řadu novinek. Mimo jiné již s sebou nemusí na území ČR vozit řidičský průkaz či se rozloučí s dosavadním formátem technických průkazů ve formě malého (respektive oficiálně osvědčení o registraci vozidla) a velkého. Od letoška totiž bude k dispozici ve fyzické verzi jen malý, mírně upravený technický průkaz, na kterém budou k dispozici některé informace z velkého. Velký technický průkaz ve fyzické podobě pak zanikne s tím, že bude nahrazen elektronickou verzí. Tyto novoty však nebyly ani zdaleka tak odpromovány jako třeba nedávný start elektronické občanky v mobilu, kvůli čemuž málokdo ví, kde si elektronickou verzi technického průkazu prohlédnout. K dispozici jsou přitom dva způsoby – jednak web dataovozidlech.cz a jednak mobilní aplikace eTechničák. Ta je nicméně zatím k dispozici jen pro iOS, což je možná hlavním důvodem, proč se o ní takřka nemluví.

Bohužel, zatímco aplikace eDoklady pro uchování občanky v mobilu se státu docela povedla, o eTechničáku to říci tak úplně nejde. Aplikace totiž neslouží jako úložiště pro váš velký technický průkaz, ale jen jako jeho prohlížeč, v čemž je největší háček. Jednak si tak lze „uložit“ do eTechničáku jen jeden velký technický průkaz, který si následně budete zobrazovat přes možnost Poslední hledání a jednak vše funguje jen s připojením k internetu. Data totiž získá aplikace z databází ministerstva, do kterých jsou velké technické průkazy nahrány. Pokud byste si tedy chtěli data zkontrolovat někde mimo internetové připojení, máte smůlu. V souvislosti s elektronickými velkými technickými průkazy ale slyšíme i kritiku skrz to, že se v nich po změně TP na úřadě propisují tyto aktualizace pomalu či že v nich některá data z velkého TP zcela chybí. Nezbývá tedy než doufat, že se podaří Ministerstvu dopravy vše co nejdřív dotáhnout k dokonalosti a jak elektronické velké technické průkazy, tak i využitelnost aplikace eTechničák výrazně zkvalitní.

Aplikaci eTechničák naleznete v App Store zde