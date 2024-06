Vaše budoucí AirPods budou dost možná vypadat jako moderní iPod nano!

Ne vše staré je nutně špatné. Ostatně, kdo by o tom měl vědět víc než samotný Apple, který se například u iPhonů vrátil od zaoblených hran k ostrým ve stylu iPhonů 4 či na MacBooky vrátil MagSafe port spolu s HDMI, USB-A či čtečkou karet u řady Pro. A jak se zdá, jednu ze svých starých myšlenek má nyní chuť oprášit i u AirPods. Patentoval si totiž velmi zajímavé pouzdro, který nápadně připomíná iPod nano.

iPod nano si pravděpodobně spousta z vás ještě velmi dobře pamatuje. Vždyť se jednalo o na svou dobu velmi zajímavé zařízení kombinující minimalistický design s kompaktními rozměry a ovládáním skrze dotykový displej. A právě ten si Apple dost možná půjčí pro pouzdro některých AirPods v budoucnu. Z patentového nákresu je totiž jasně patrné, že by se Applu líbilo dostat na bok pouzdra dotykový displej, který by mohl sloužit k ovládání přehrávané hudby na AirPods. Dost možná by pak disponovala nabíjecí krabička vlastním úložištěm, do kterého by šly nahrát skladby, které by potom šly přehrávat i v offline režimu, tedy jen skrze AirPods. Zda se Apple k realizaci podobné myšlenky odhodlá či nikoliv ale samozřejmě nakonec ukáže až čas.