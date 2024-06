Ohebný iPhone? Dříve než před tímto datem jej nečekejte

Ačkoliv minulý měsíc se objevily zprávy o možné premiéře prvního skládacího iPhonu v roce 2026, společnost TrendForce zabývající se průzkumem trhu toto označila za „nepravděpodobné“. Tato společnost, která sleduje a predikuje poptávku po součástkách, tvrdí, že Apple skládací iPhone uvede na trh až později. Kdy by to tedy mělo být?

Zvěsti o skládacím iPhonu se v různých obměnách objevují už mnoho let, přičemž je neustále přiživuje příchod nových skládacích telefonů s Androidem. Již dříve bylo v médiích mnohokrát zmíněno, že Apple v otázce skládacích telefonů zaujímá svůj obvyklý postoj „vyčkávání a pozorování“, zatímco rivalové jako Samsung bojují s problémy, které přináší snaha být na špičce vývoje nových technologií. Samsung posloužil jako názorný příklad nebezpečí předčasného uvedení nové technologie na trh, když se uvedení prvního modelu Galaxy Fold ukázalo jako nepříliš šťastně dotažené. Ačkoliv předobjednávky šly zprvu dobře, během 48 hodin recenzenti odhalili vážné problémy. Samsung nejprve oznámil odklad uvedení na trh do května, poté však předobjednávky zrušil. Následně se hovořilo o červencovém uvedení, ale i to bylo zrušeno.

Telefon se nakonec na trh dostal, ale i u čtvrté generace v některých případech displej popraskal během několika dnů od zakoupení. V souvislosti se skládacím iPhonem se objevovala celá řada možných termínů uvedení, včetně roku 2025 a – naposledy – roku 2026. Nyní se mluví s čím dál větší jistotou o roce 2027. Společnost TrendForce v této souvislosti uvádí, že skládací telefony jsou stále z velké části velmi specifickým produktem, který v roce 2024 tvořil pouze 1,5 % trhu s chytrými telefony. Přesto firma předpovídá růst tohoto segmentu, avšak ne nijak dramatický. Do roku 2028 očekává tržní penetraci na úrovni 4,8 %.

Analytici tvrdí, že Apple se zatím nachází pouze ve fázi zkoumání potenciálních komponent. Společnost TrendForce poukazuje na to, že Apple stále hodnotí specifikace a výkon součástek, přičemž má přísné požadavky na minimalizaci viditelného přehybu a celkovou spolehlivost. Z mnoha důvodů je podle TrendForce nepravděpodobné, že by Apple uvedl na trh skládací telefon dříve než v roce 2027, ale jeho vstup na trh by mohl výrazně změnit jeho dynamiku. Zatímco existují i zařízení s dvěma displeji spojenými rámečkem, většina skládacích telefonů využívá jeden flexibilní displej. Hlavním problémem, se kterým značky s Androidem bojují, je právě viditelný přehyb. Nejenže je tento přehyb v rozloženém stavu nevzhledný, ale také hrozí jeho prasknutí při opakovaném skládání a rozkládání. Navíc je náchylný k poškození i malými kusy nečistot, které uvíznou v tomto místě – stačí i prach. Již delší dobu se spekuluje, že Apple není zatím spokojen s žádnou z technologií pro skládací displeje, které dosud zhodnotil, a zpráva TrendForce tento pohled zjevně podporuje.