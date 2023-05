Jak to vypadá s příchodem prvních skládacích iPhonů či iPadů a kolik budou stát

Někteří konkurenti Applu mají ve své produktové nabídce skládací zařízení již nějakou dobu a nově se k nim připojil také Google se svým Pixel Fold. Není tedy divu, že si s touto myšlenkou pohrává také cupertinský gigant. Zatím sice nevíme, kdy či zda vůbec společnost přijde se skládacím iPhonem nebo iPadem, ale některé indicie naznačují, že Apple interně vyvíjí skládací prototypy, i když taková zařízení mají zatím daleko k tomu, aby spatřila světlo světa.

Analytici Ming-Chi Kuo a Ross Young se domnívají, že první skládací produkt společnosti Apple by mohl být představen nejdříve v roce 2025, ovšem jakékoli podrobnosti o takových zařízeních zůstávají v tuto chvíli nejasné. To ostatně není nijak překvapující, protože Apple v posledních letech uplatňuje spíše konzervativnější přístup. Společnost produkuje v současnosti poměrně velké množství zařízení a nový produkt, který navíc spadá do vyšší cenové kategorie, by nejspíš představoval nemalé komplikace v dodávkách. Dalším ne zcela zanedbatelným aspektem je i to, že skládací zařízení, přestože se v poslední době těší oblibě, oslovují jen poměrně omezený okruh zákazníků a jejich technologická evoluce je vlastně v počátcích.

Jak by ale mohl vypadat iPhone „Flip“ nebo iPad „Fold“? Jablečná společnost má údajně ve svém areálu různé prototypy. Jeden z nich vypadá spíše jako skládací iPhone ne nepodobný Galaxy Z Flip od Samsungu a Další vyhlíží jako iPad, který lze složit do podoby telefonu. Kuo letos vyjádřil názor, že se jako první z dílny cupertinských inženýrů dočkáme skládacího tabletu. Uvedl: „Se skládacím iPadem v roce 2024 to vidím pozitivně a očekávám, že tento nový model zvýší dodávky a zlepší skladbu produktů.“

V loňském roce eventuální příchod skládacího iPadu podpořil také Young když tvrdil, že Apple jedná se svými dodavateli o objednávce 20″ displejů pro skládací laptopy. Je třeba říci, že se v těchto případech jedná o experimentální prototypy a neznamená to, že se kterýkoliv z návrhů promění v reálný produkt. Přesto je zajímavé sledovat, že ačkoli mít v nabídce skládací zařízení rozhodně není v tuto chvíli pro Apple prioritou, společnost tuto ideu do budoucna nevylučuje.

CCS Insight predikuje, že první skládací zařízení společnosti Apple bude stát kolem 2 500 dolarů, tedy citelně více než současné iPhony. I když skládací přístroje od jiných společností také nejsou zrovna levnou záležitostí, vezmeme-li v potaz například cenu Samsung Galaxy Z Fold 4, která startuje v USA na 1 799 dolarech (v Česku pak na necelých 40 000 Kč), což platí i pro nový Pixel Fold od Googlu.

Mají ale skládací telefony a tablety vůbec budoucnost? To ukáže čas a vývoj, respektive to, kam v případě tohoto řešení dospěje. Někteří lidé si myslí, že skládací zařízení nejsou nic víc než trik, zatímco jiní v této technologii spatřují skutečný potenciál. Nepochybně zde existuje nezanedbatelná základna příznivců. Mnohým z nich při tom jde jen o to, aby se velké telefony vešly do kapes nebo kabelek, jiní ale nacházejí nové způsoby interakce a vnímají je jako zařízení budoucnosti. Přiznejme si, že je u nich rozhodně je co zlepšovat. Oblast záhybu displejů je stále hodně viditelná a zařízení jsou prozatím poměrně křehká. I to nabízí prostor pro zařízení Apple, která by eliminovala neduhy a vyzdvihla výhody v klasickém jablečném podání.