Recenze Epico Mag+ Stand Power Bank: Sympatická kombinace powerbanky a stojánku

V dnešní recenzi se podíváme na nedávno představenou powerbanku z dílny předního výrobce příslušenství Epico. Řeč je konkrétně o modelu Mag+ Stand Power Bank, který nám nedávno dorazilo do redakce a jelikož mám již jeho testování za sebou, je na čase vás s tímto kouskem seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak již název napovídá, Mag+ Stand Power Bank je magnetická powerbanka, která však kromě bezdrátového nabíjení po přichycení smartphonu pomocí magnetu nabízí taktéž 20W Power Delivery kabelové nabíjení díky portu USB-C na její spodní straně. Co se pak týče bezdrátového nabíjení, to nabízí maximální výkon 15W, avšak v případě iPhonů je třeba počítat „jen“ se standardními 7,5W, na což upozorňuje i samotný výrobce v technických specifikacích. Mimochodem, za to mu patří uznání, protože se bohužel jedná o světlou výjimku. Mnozí výrobci příslušenství totiž ve snaze prodat své powerbanky za každou cenu hovoří jen o 15W nabíjení, přestože bez certifikace Made for MagSafe nabídnou u iPhonů vždy „jen“ standardních 7,5W.

Powerbanka je vyrobena z plastu s tím, že její záda jsou tvořena odnímatelnou částí skládající se ze tří celků, jenž po správném přeložení vytvoří jednoduchý stojánek pro opření nabíjeného telefonu. Super je, že stojánek dokáže podržet telefon jak v režimu na výšku, tak i na šířku, takže si bez problému lze natočit vertikální videa či si prohlédnout sociální sítě, ale taktéž si se stojánkem pohodlně přehrajete film na šířku, vyřídíte videohovory a tak podobně. Když se pak stojánek rozloží do rovného stavu, magneticky se přichytí k zádům powerbanky ze kterých prakticky nevystupuje. Jedná se tedy o velmi příjemnou vychytávku, kterou člověk opravdu ocení.

Vzhledem k tomu, že má powerbanka kapacitu „jen“ 7000 mAh, její rozměry jsou opravdu sympatické. Měří totiž 67 x 106 x 13 mm a to vše při hmotnosti 169 gramů. Vybírat můžete z černé a bílé varianty s tím, že nám do redakce dorazila bílá, která působí opravdu parádním, minimalistickým dojmem a v kombinaci zejména se světlými iPhone opravdu baví.

Testování

Používání Mag+ Stand Power Bank je ve své podstatě naprosto jednoduché. Vlastně to jediné, o co se u ní musíte starat, je aby byla dostatečně nabitá, pro což jsou třeba zhruba 2,5 hodiny v elektrické síti. Víc ale opravdu netřeba. Jakmile totiž powerbanku připnete k iPhone či jinému zařízení s podporou bezdrátového nabíjení, automaticky se aktivuje a začne jej nabíjet. To poznáte mimo jiné i podle blikajících diod na spodní straně, které jsou celkem čtyři a kromě probíhajícího nabíjení signalizují i to, kolik energie ještě v powerbance zbývá. Každá diodka je zhruba 25 % a vzhledem k tomu, že jsou umístěny zespoda, je na ně hezky vidět za každé situace. Ano, byl bych určitě radši za elementární displej, jak tomu je třeba u Epico Mag+ Aluminium Power Bank, nicméně chápu, že zde nebylo displej kvůli implementaci stojánku na záda dostat a do bočního rámečku by to pak bylo zřejmě příliš složité.

Osobně jsem powerbanku testoval primárně s iPhone 15 Pro, který se mi z ní povedlo nabít jednou naplno a jednou zhruba na 60 %, což není vůbec špatné. Pří nabíjení se navíc powerbanka zahřívá jen nepatrně, takže není absolutně problém držet telefon v ruce i ve chvíli, kdy je k němu zrovna připnutá. To ostatně umožňuje i pevný magnet, díky čemuž se nemusíte bát toho, že by vám powerbanka od telefonu například při otřesech v batohu odpadla. Já s ní na pár výšlapů vyrazil a nikdy se mi nestalo, že by se z telefonu odpojila. A upřímně, nedokážu si moc představit, jak moc byste museli telefonem třást, aby se tak stalo.

Co se týče stojánku, ani na ten si nemůžu stěžovat. Jasně, jedná se o naprosto elementární řešení a je tak k němu i třeba přistupovat. Pokud od něj ale člověk nechce zázraky, ale skutečně jen elementární opření telefonu ať už v režimu na výšku či šířku, dostane od něj příjemnou stabilitu a spolehlivou oporu jak pro videohovory, tak sledování filmů či konzumaci sociálních sítí. Fajn je navíc to, že si lze díky magnetickému mechanismu relativně solidně regulovat náklon stojánku a vše si tak přizpůsobit přesně vašim preferencím.

Resumé

Jak tedy závěrem Epico Mag+ Stand Power Bank zhodnotit? Za mě jako opravdu sympatickou powerbanku, která vám poskytne jednak komfortní magnetické nabíjení bez nutnosti využít kabel a jednak v případě potřeby oporu ve formě elementárního stojánku, který je stabilní a zároveň velmi snadno slovitelný. Pokud tedy sháníte univerzální powerbanku, která vás nezklame, právě jste ji našli.

