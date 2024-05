Tipy a triky pro iPhone, které před vaším příštím (nejen) zahraničním výletem určitě využijete

V dnešní době jsou chytré telefony naprostou nezbytností na cestách. A to nejen k focení a scrollování sociálních sítí. Váš iPhone totiž ukrývá spoustu skvělých funkcí, které vám mohou dovolenou zpříjemnit, usnadnit a hlavně udělat bezpečnější.

Aplikace Přeložit na iPhonu vám může posloužit jako osobní tlumočník. Můžete překládat psaný text jeho napsáním do aplikace, nebo klepnout na fotoaparát a namířit telefon přímo na text. Aplikace překládá text v reálném čase, jakmile kamerou pohybujete. Případně můžete klepnout na ikonu mikrofonu a mluvit – aplikace vše automaticky přeloží. Pokud by vám nativní překladač nestačil, můžete využít některou z aplikací třetích stran.

Nezapomeňte na příslušenství

Mnoho uživatelů se na cestách neobejde bez toho správného příslušenství. Powerbanka je nezbytností pro každého cestovatele, který chce mít jistotu, že mu telefon během cesty nevypadne. Vyberte si powerbanku s dostatečnou kapacitou na to, abyste mohli svůj iPhone nabít několikrát. Pokud cestujete do země s jiným typem zásuvek než doma, budete potřebovat adaptér. Nezapomeňte si před cestou zkontrolovat typ zásuvek v cílové zemi.

Příslušenství nejen na cesty s iPhonem zakoupíte například zde.