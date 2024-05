Zaměstnanci Applu hrozí stávkou

Mysleli jste si, že práce v Applu je jen a pouze zalitá sluncem? Ne tak docela. Minimálně zaměstnanci Apple Storu v Towsonu v Marylandu určitá negativa vidí a tak se před časem rozhodli založit odbory, které by jim měli pomoci prosazovat zaměstnanecké zájmy u firmy. A jak se zdá, nyní je před nimi další velký krok, který má Apple přimět k tomu, aby jejich požadavky vyslyšel.

Odbory v Apple Store v Towsonu vznikly zejména kvůli nespokojeností zaměstnanců s rovnováhou mezi jejich pracovním a osobním životem. Stěžovali si konkrétně na to, že jejich mzdy neodpovídají životním nákladům v dané oblasti či že kvůli nepředvídatelnosti Applu v oblasti jejich zaměstnání je narušen jejich osobní život. Jelikož se však situace dle zaměstnaneckých odborů nelepší, čeká odbory hlasování o stávce, kterou by chtěli zaměstnanci vyslat Applu jasný signál, že s pracovními podmínkami nejsou 100% spokojeni.

Jak celá zápletka dopadne bychom se měli dozvědět v nejbližších dnech. Jasné je však to, že si Apple nemyslí, že by byli jeho zaměstnanci jakkoliv znevýhodňováni a ústy svého tiskového mluvčího vzkázal, že se neustále snaží svým zaměstnancům poskytovat maximální pracovní komfort. „Velmi si vážíme členů našeho týmu a jsme hrdí na to, že jim můžeme poskytovat špičkové odměny a výjimečné výhody. A jako vždy budeme i nyní jednat s odpory zastupujícími zaměstnance v dobré víře.“