Apple Story budou mít zase navrch! Jedině iPhony z nich nabídnou tuto unikátní vlastnost

Položili jste si někdy otázku, proč si kupovat iPhone v oficiálním Apple Storu, když si je můžete koupit leckdy i s nejrůznějšími lákavými bonusy u ostatních prodejců? Apple zřejmě také. A právě z tohoto důvodu se dost možná rozhodnul vyvinout velmi zajímavou vychytávku, která prodeje iPhonů v jeho kamenných obchodech zatraktivní, jelikož jim dodá drobnou, ale milou přidanou hodnotu. O co konkrétně se jedná?

Řeč je konkrétně o speciální nabíjecí a zároveň aktualizační podložce Presto, která zaměstnancům Apple Storů umožní aktualizovat ještě zabalené iPhony, aniž by je museli vybalit či zaktivovat. Podložka bude sloužit jednoduše tak, že na ní zaměstnanci položí krabičky s novými iPhony a díky následné komunikaci mezi ní a telefony do nich bude nainstalován nejnovější iOS bez nutnosti jakéhokoliv zásahu ze strany zaměstnanců. Jakmile si pak zákazník telefon koupí, bude jej díky této vychytávce moci začít okamžitě naplno používat, zatímco v současnosti musí po aktivaci čekat, než se do zařízení nainstalují potřebné updaty, jelikož bez nich proces aktivace dokončit nelze.

Ve výsledku tedy bude nákup iPhonu přímo v Apple Storech pro uživatele pohodlnější díky rychlejšímu a plynulejšímu přechodu ze starého iPhonu na nový, popřípadě při jeho prvním nastavení bez migrace dat. Tuto novinku sice Apple zatím plánuje jen pro americké Apple Story, dost možná jí však postupem času rozšíří do celého světa. První Apple Story se jí pak mají dočkat už v dubnu s tím, že do všech amerických Apple Storů jej Apple nasadí do začátku léta. Co se týče rozšíření do dalších částí světa, o tom sice zatím žádné informace neunikly, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu zajímavou vychytávku, nebylo by absolutně překvapivé, kdyby se za hranice USA co nevidět podívala.