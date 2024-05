UPDF: Uživatelé Apple si tento výkonný editor PDF pro Mac a iOS s umělou inteligencí nemohou nechat ujít!

Komerční sdělení: Díky novým počítačům Apple M3 iMac a M3 MacBook Pro jsou možnosti zefektivnění práce s PDF neomezené. Kromě vyspělého operačního systému však k němu potřebujete jen efektivní editor PDF.

Editor PDF UPDF, důrazně doporučovaný serverem 9to5mac, vydal nové funkce a dále se zdokonalil, je dokonale kompatibilní se systémy Windows, Mac, iOS a Android.

UPDF pro Mac je připraven přijmout tuto výzvu díky svým profesionálním funkcím pro úpravu PDF nyní s exkluzivní slevou! A nyní získejte šanci vyhrát nový iPad Air! UPDF, špičkový editor PDF s umělou inteligencí, vám umožní upravovat, anotovat, převádět, OCR, komprimovat, organizovat, vyplňovat a dokonce chatovat s PDF na jednom místě! Navíc je stejně dostupný pro všechny platformy, jako je Mac, iOS, Windows a Android. Pokud tedy chcete upravovat PDF na iPhonu nebo Macu, UPDF si se vším poradí.

Nyní se ponořte a prozkoumejte, proč je UPDF pro vaše zařízení Apple nezbytností!

Proč je UPDF nezbytným doplňkem pro Mac, iPhone a iPad?

UPDF není jen editor PDF pro čtení a úpravy souborů PDF. Je to pokladnice výkonných funkcí, s nimiž si hravě poradíte se svými úkoly v PDF. UPDF vám kryje záda – od úprav, anotací, převodu, provádění OCR až po vytváření, vyplňování a podepisování PDF formulářů.

Zde je důvod, proč je nezbytnou součástí vašeho Macu, iPhonu nebo iPadu!

1. Upravujte soubory PDF bez námahy.

UPDF umožňuje uživatelům Apple bez námahy upravovat soubory PDF na iPhone, Mac a iPad pomocí několika kliknutí. Ať už upravujete text, obrázky nebo odkazy nebo vylepšujete záhlaví, zápatí a pozadí, UPDF nabízí bezproblémovou práci. Chcete před sdílením souborů PDF chránit autorskými právy? Bez obav! UPDF umožňuje přidávat na soubory PDF vodoznaky, které zajistí, že vaše vlastnická práva budou před sdílením v bezpečí!

2. Lepší porozumění souborům PDF pomocí UPDF AI.

Díky spolehlivé asistenci umělé inteligence je UPDF o třídu výš než jeho konkurenti. Můžete shrnout dlouhé soubory PDF, vysvětlit složité grafy a slova a překládat ze všech jazyků. Pomocí režimu UPDF AI Ask můžete také komunikovat s PDF soubory. Režim chatu vám navíc umožní prozkoumat témata mimo PDF.

3. Čtěte a vytvářejte poznámky jako nikdy předtím

UPDF umožňuje zvolit si požadované rozvržení stránky, světlý nebo tmavý režim a dokonce i režim UPDF Slideshow pro lepší čitelnost. Pro lepší přehlednost si můžete soubory PDF také přiblížit.

Co se týče anotací PDF, UPDF jde se svými 14 značkovacími nástroji, razítky, tvary a více než 100 nálepkami na maximum. Své anotované soubory PDF můžete také nahrát do jeho 10 GB cloudového úložiště a mít tak přístup ke svým souborům kdykoli a odkudkoli!

4. Převádějte soubory PDF s velkou přesností

UPDF umožňuje převod do různých formátů souborů, jako jsou Word, Excel, PPT, CSV, XML, HTML, text a RTF, a z nich. Můžete také převádět do a z obrazových souborů, jako jsou PNG, JPEG, TIFF, BMP a dokonce GIF. Potřebujete archivovat důležité informace? Exportujte soubor PDF jako soubor PDF/A pro snadné vyhledávání a archivaci informací.

5. Úprava naskenovaných souborů PDF pomocí konverze OCR

Pokud máte co do činění s hromadou naskenovaných PDF, které je třeba upravit, UPDF vám kryje záda! Upravujte PDF na iPhonu nebo jakémkoli jiném iZařízení převodem do prohledávatelných a upravitelných PDF pomocí UPDF OCR s umělou inteligencí. Můžete také převést PDF na vrstvu obsahující pouze text a obrázek nebo přidat text pod nebo nad vrstvu s obrázkem!

6. Podepisujte, vytvářejte, vyplňujte a chraňte soubory PDF.

UPDF umožňuje ověřovat právní dokumenty, smlouvy a faktury pomocí digitálních podpisů a elektronických podpisů. Umožňuje také vytvářet a vyplňovat formuláře pomocí různých nástrojů, jako jsou zaškrtávací políčka, rádiová tlačítka a rozevírací seznamy, které vám usnadní sběr dat! Soubory můžete také chránit heslem, abyste zabránili nežádoucím zásahům do souborů PDF.

Tak tady to máte! UPDF slibuje efektivní správu PDF pro bezproblémovou spolupráci a pracovní postupy. Díky kompletní sadě funkcí pro úpravu PDF můžete s dokumenty PDF pracovat lépe než kdykoli předtím. Vyzkoušejte UPDF a sledujte, jak se vaše hra s PDF promění!

UPDF vs. Adobe Acrobat: Který je lepší pro uživatele Apple?

Pokud jde o úpravy souborů PDF na iPhonu nebo jiných zařízeních Apple, je obecně nejvhodnější platformou Adobe Acrobat. Koneckonců společnost Adobe formát PDF vynalezla. Nicméně vzhledem k jeho vysoké ceně stojí za to prozkoumat alternativy. Zde je důvod, proč UPDF vyniká jako lepší volba než Adobe Acrobat:

Cena – Adobe Acrobat si pro uživatele Apple žádá vysokou cenu 239,88 USD/rok, zatímco UPDF stojí 1/12 ceny Adobe Acrobatu.

Kompatibilita – Standard Adobe Acrobat je kompatibilní pouze se systémem Windows a uživatelé počítačů Mac, iOS a Android si musí za přístup k tomuto nástroji připlatit. UPDF je však stejně přístupný pro Windows, Mac, iOS i Android.

Zkušenosti se čtením – Zatímco Adobe Acrobat i UPDF nabízejí srovnatelné funkce pro čtení souborů PDF, UPDF jde s režimem prezentace ještě dál a poskytuje tak lepší zážitek ze čtení.

Asistence AI – UPDF nechává Adobe Acrobat v prachu díky výkonné asistenci umělé inteligence, která vám umožní porozumět vašim PDF souborům jako profesionál!

Technologie OCR – Standardní Adobe Acrobat nemá žádnou podporu OCR a uživatelé Maců si musí připlatit, aby k této funkci získali přístup. UPDF však nabízí schopnosti OCR na všech platformách za stejnou cenu.

Pokročilé funkce – Ve srovnání s Adobe Acrobatem si UPDF krade přehlídku díky svým pokročilým funkcím. Můžete přidávat více než 100 nálepek, vkládat bohatý text přetažením a používat pokročilé formáty pro převod, jako jsou CSV, BMP a GIF; všechny funkce, které v Adobe Acrobatu chybí!

Tak tady to máte, přátelé! UPDF vyniká plnou podporou platforem, asistencí umělé inteligence, OCR a příznivou cenou. Navíc můžete používat 1 licenci na všech platformách a přistupovat ke svým souborům PDF kdykoli a kdekoli! Vyzkoušejte tedy UPDF nyní a vylepšete svou hru s PDF za přijatelnou cenu!

Závěr

UPDF je bezkonkurenčně nejlepším nástrojem mezi novou generací editorů PDF! Nejenže umožňuje upravovat soubory PDF na iPhonu a dalších iZařízení, ale také zpracovává všechny prvky souborů PDF s velkou přesností a precizností.

UPDF pokrývá vše od editoru PDF, anotátoru, konvertoru, kompresoru a organizéru až po plnohodnotnou podporu umělé inteligence. Tak proč čekat? Pořiďte si UPDF Pro nyní s exkluzivní slevou na UPDF Pro s doplňkem AI a vyhrajte nový iPad Air zdarma! Nenechte si ujít tuto jedinečnou šanci využívat všechny funkce UPDF za působivě nízkou cenu.