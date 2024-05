Opravy iPhonů budou díky této skvělé novince bezpečnější! Dorazí už v iOS 17.5

V úterý vydaná 4. beta iOS 17.4 přinesla malou, avšak velmi užitečnou vychytávku, kterou při opravách iPhonů a v budoucnu dost možná i dalších Apple produktů určitě oceníte. Konkrétně přidal kalifornský gigant do systému zbrusu nový režim s názvem Repair State, který je velmi zjednodušeně řečeno navržen tak, aby umožnil autorizovaným servisům přijímat iPhony bez nutnosti deaktivace funkce Najít a tedy i zámku aktivace. Právě deaktivace Najít je totiž jedním z požadavků, který je třeba pro přijetí iPhonu autorizovaným servisem splnit.

Apple se doposud požadavkem na vypnutí Najít při přijetí iPhonu na opravu do jisté míry „kryl“, jelikož měl takto zaručeno, že zařízení, které přijme, skutečně patří zadavateli opravy (či někomu z jeho blízkého okolí) a není tedy například kradené. Háček je však v tom, že po odhlášení z Najít je iPhone prakticky nevystopovatelný a tedy pokud by se například ztratil při přepravě, jeho majitel jej nemá šanci jednoduše najít. To se ale nyní díky novému režimu, který se podle všeho musí zaktivovat pomocí hesla k Apple ID, už nestane. Najít totiž bude i nadále zapnuto, avšak pro servisy bude již takto nastavené zařízení přijmatelné.

Jelikož nasadil Apple tuto novinku poprvé do 4. bety iOS 17.4, dá se očekávat, že jí uvolní i v její finální verzi, kterou lze očekávat ve druhé polovině května. Překvapivé by pak absolutně nebylo ani to, kdybychom se nasazení téhož režimu dočkali i na všech ostatních Apple produktech. Přeci jen, eliminace rizika ztráty není díky této novince rozhodně zanedbatelná, ba právě naopak.