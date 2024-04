Dělá si Apple legraci? Neoriginální náhradní díly v iPhonech znefunkčňuje pro vaše dobro

Jestli Apple něčím v minulosti naštval nejednoho majitele iPhonu, pak to bylo zavedením řady softwarových zámků u náhradních dílů, které je buď částečně nebo zcela vyřazují z provozu do doby, než jsou díly spárovány přes speciální software s iPhonem. Mnohé opravy, které v minulosti vyšly na pár korun díky možnosti využít neoriginální díly k zajištění 100% funkčnosti zařízení, jsou tak rázem ty tam. Například při výměně baterie se při použití neoriginální nemusí objevovat její kondice a iPhone může i přes její perfektní stav hlásit, že je třeba servis. Jeden z předních představitelů Applu se navíc na toto téma nyní rozhodl přilít olej do ohně.

V novém rozhovoru pro TechCrunch se viceprezident hardwarového inženýrství Applu John Ternus právě softwarových zámků u náhradních dílů, nebo chcete-li „párování dílů“, jak sám Apple celou věc nazývá, zastal. Dle jeho slov se v žádném případě nejedná o zlo, jak jej mnozí jablíčkáři od prvního zavedení vykreslují, ba právě naopak. „Myslím, že zavedení této věci vedlo lidi k přesvědčení, že nějakým způsobem blokujeme fungování dílů třetích stran, o což nám ale nejde,“ tvrdí John a pokračuje: „Hned z několika důvodů zkrátka potřebujeme vědět, jaký díl je vlastně v zařízení. Zaprvé je třeba ověřit, zda se nejedná o podvržený, potenciálně nebezpečný díl. Zadruhé je tu pak kalibrace, která zajistí jeho správné fungování.“

Zavedením softwarových zámků u náhradních dílů pak Apple zajišťuje dle slov Johna nejlepší možný uživatelský zážitek z používání iPhonů. „Párování dílů, bez ohledu na to, jak tomu říkáte, není špatné. V podstatě se díky němu můžeme ujistit, že když do telefonu vložíte náhradní díl, získáte díky němu to nejlepší možnou kvalitu a tedy i uživatelský zážitek, jaký vůbec můžete. Proč by to tedy mělo být špatné?“, diví se John v rozhovoru. Aspekt ceny tedy evidentně vůbec nevnímá, byť právě ten je pro mnohé uživatele nejdůležitější.